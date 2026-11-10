Binance emite aviso de segurança para usuários de iPhone

A corretora de criptomoedas Binance fez um aviso de segurança para usuários de iPhone. De acordo com a empresa, uma falha de segurança chamada "worse_query", que afeta as versões 26.7.1, 27.0.1 e 27.2 do sistema operacional IOS, pode permitir que aplicativos maliciosos acessem arquivos de outros apps instalados no celular.

Um dos riscos associados à vulnerabilidade é que aplicações baixadas fora da App Store ou de desenvolvedores desconhecidos/sem reputação exponham a cibercriminosos senhas, chaves de carteiras de criptomoedas e outras informações sensíveis armazenadas no iPhone.

O alerta da Binance, portanto, não se refere a uma vulnerabilidade na própria plataforma e sim no software dos smartphones da Apple, e pode atingir não apenas contas em corretoras de criptomoedas, como também plataformas de bancos e outros apps que o usuário possui.

A corretora fez três recomendações a partir da descoberta: apagar aplicativos instalados de fontes desconhecidas ou fora da App Store; atualizar o sistema do iPhone para as versões oficiais mais recentes; transferir criptoativos para uma nova carteira criada em outro dispositivo seguro caso se desconfie que alguém teve acesso aos seus dados.

O alerta da Binance vem depois do reforço em cibersegurança que a companhia realizou após sofrer o maior ataque hacker da história, no qual foram roubados US$ 6,3 bilhões em ativos. A companhia afirma que já recuperou todos os ativos e ressalta que os saldos de seus clientes estão seguros. As operações na plataforma já foram retomadas.

Corretora restringe transferências da MEXC

Além de alertar os usuários de iPhone sobre vulnerabilidades, a maior corretora de criptomoedas do mundo também afirmou que está adotando medidas adicionais de segurança e conformidade após o órgão de fiscalização financeira dos Estados Unidos classificar a exchange MEXC como uma instituição com falhas no combate à lavagem de dinheiro.

Desde a semana passada, a MEXC está bloqueada nos EUA, pois teria permitido a evasão de sanções e facilitado o envio de dinheiro a entidades na Rússia e na Coreia do Norte.

Por conta do bloqueio, a Binance afirmou que seus usuários não devem enviar ou receber valores, nem realizar transações pela corretora envolvendo a MEXC. "Tentativas de envio de valores para endereços da MEXC serão recusadas", informou a Binance.

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