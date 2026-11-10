Gamers de PC em breve poderão minerar criptomoedas com suas GPUs, diz empresário

Segundo Arthur Hayes, seu PC gamer pode em breve ter uma segunda função – gerar cripto enquanto você não joga. Ele acredita que as placas de vídeo já presentes nas casas possam contribuir para alimentar sistemas de inteligência artificial.

O novo projeto do cofundador da BitMEX, a Flop Labs, busca transformar o poder de computação ocioso em fonte de renda. Agora, um desenvolvedor demonstrou que a proposta pode funcionar em um único computador gamer.

Em 8 de novembro, Hayes compartilhou uma demonstração de mineração FLOP em uma placa Nvidia RTX 5080.

O desenvolvedor relatou a conclusão de doze sessões de processamento de IA sem falhas e publicou um guia gratuito para configuração no Windows.

O experimento sugere que jogadores podem participar sem precisar alugar equipamentos caros de data center.

You don't need to rent crazy high spec GPUs to mine FLOP. Check this out ... — Arthur Hayes (@CryptoHayes) November 8, 2026

Como jogadores poderiam realmente ganhar cripto?

A proposta é relativamente simples.

Sistemas de inteligência artificial exigem chips potentes para responder perguntas e executar tarefas. A FLOP busca conectar essa demanda com pessoas que possuem placas de vídeo.

Em vez de o PC gamer ficar sem uso, o dono pode permitir que a rede FLOP utilize a GPU para processar requisições de IA. Em troca, está previsto o pagamento de tokens FLOP como recompensa pela mineração e pelos serviços realizados.

A configuração demonstrada utiliza cerca de 13GB dos 16GB de memória da RTX 5080. As exigências oficiais da FLOP indicam mínimo de 16GB de VRAM, o que significa que várias placas gamer mais acessíveis podem ficar de fora.

Ninguém está ganhando dinheiro ainda

O teste bem-sucedido tem uma limitação relevante.

A mineração FLOP ainda não gera qualquer valor real. A rede segue em fase de desenvolvimento e os tokens criados nos testes não podem ser convertidos em dinheiro.

Hayes já confirmou que a participação atual não garante airdrop. Um testnet de noventa dias vai definir futuras distribuições, enquanto as recompensas efetivas de mineração são previstas apenas para depois do lançamento do mainnet.

Mesmo assim, os ganhos dependerão da demanda por processamento de IA, custos de energia e valor de mercado do token.

Latest $ FLOP tokenomics on one page based on community feedback. No VC allocation, no presale, every token is earned. https://t.co/jl9x1uX3pP — Flop Labs (@flop_labs) September 10, 2026

No momento, o experimento mostra que equipamentos domésticos podem participar. Se PCs gamers vão de fato se tornar mineradores de cripto lucrativos ainda não está respondido.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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