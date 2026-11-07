Corretora troca de CFO após sofrer maior assalto da história das criptomoedas

Kaiser Ng deixa o cargo de diretor financeiro (CFO) da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, poucos dias depois de a plataforma ter sido alvo de um roubo de US$ 6,3 bilhões, o maior da história das criptomoedas. Justin Yek assume a função, segundo comunicado da empresa.

A Binance diz que a saída de Ng, depois de mais de cinco anos na companhia, faz parte de um plano de transição implementado nos últimos seis meses. "Kaiser Ng decidiu seguir um novo caminho. Desejamos a ele muito sucesso nesta nova etapa", afirmou a co-CEO Yi He.

Quem é o novo CFO

Yek atuava mais recentemente na plataforma de pagamentos Airwallex, como vice-presidente de finanças. "Estou muito feliz em assumir o cargo de CFO na Binance", disse ele. "Espero liderar nossa organização financeira enquanto continuamos a crescer de forma responsável e a cumprir nossa missão globalmente."

Segundo seu perfil no LinkedIn, Ng entrou na Binance em janeiro de 2022. Antes, passou cerca de cinco anos na Kraken, outra corretora de criptomoedas.

O ataque

Na semana passada, hackers roubaram US$ 6,3 bilhões da Binance. O crime ocorreu em um momento em que o setor se consolida no mercado convencional e a ascensão da inteligência artificial impõe desafios crescentes à segurança cibernética.

Em 31 de outubro, o FBI afirmou que a Coreia do Norte foi responsável pelo ataque. A corretora declarou depois ter recuperado cerca de 90% do valor perdido, cumprindo a promessa de reembolsar integralmente os clientes.

Outras plataformas, como Bitget e Bybit, também sofreram grandes ataques cibernéticos.

*Com informações da Bloomberg