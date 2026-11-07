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Corretora troca de CFO após sofrer maior assalto da história das criptomoedas

Hackers roubaram US$ 6,3 bilhões da instituição na semana passada

Binance troca de CFO dias após roubo de US$ 6,3 bilhões (Reprodução)

Binance troca de CFO dias após roubo de US$ 6,3 bilhões (Reprodução)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 17h44.

Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 17h54.

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A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, trocou seu diretor financeiro (CFO) após um roubo recorde de US$ 6,3 bilhões. Kaiser Ng saiu após mais de cinco anos na empresa, sendo substituído por Justin Yek da Airwallex. O ataque foi atribuído à Coreia do Norte pelo FBI, mas a Binance recuperou 90% do valor roubado.

Kaiser Ng deixa o cargo de diretor financeiro (CFO) da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, poucos dias depois de a plataforma ter sido alvo de um roubo de US$ 6,3 bilhões, o maior da história das criptomoedas. Justin Yek assume a função, segundo comunicado da empresa.

A Binance diz que a saída de Ng, depois de mais de cinco anos na companhia, faz parte de um plano de transição implementado nos últimos seis meses. "Kaiser Ng decidiu seguir um novo caminho. Desejamos a ele muito sucesso nesta nova etapa", afirmou a co-CEO Yi He.

Quem é o novo CFO

Yek atuava mais recentemente na plataforma de pagamentos Airwallex, como vice-presidente de finanças. "Estou muito feliz em assumir o cargo de CFO na Binance", disse ele. "Espero liderar nossa organização financeira enquanto continuamos a crescer de forma responsável e a cumprir nossa missão globalmente."

Segundo seu perfil no LinkedIn, Ng entrou na Binance em janeiro de 2022. Antes, passou cerca de cinco anos na Kraken, outra corretora de criptomoedas.

O ataque

Na semana passada, hackers roubaram US$ 6,3 bilhões da Binance. O crime ocorreu em um momento em que o setor se consolida no mercado convencional e a ascensão da inteligência artificial impõe desafios crescentes à segurança cibernética.

Em 31 de outubro, o FBI afirmou que a Coreia do Norte foi responsável pelo ataque. A corretora declarou depois ter recuperado cerca de 90% do valor perdido, cumprindo a promessa de reembolsar integralmente os clientes.

Outras plataformas, como Bitget e Bybit, também sofreram grandes ataques cibernéticos.

*Com informações da Bloomberg

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