Saldos que o Mercado Bitcoin permitirá consultar hoje são de antes do ataque

Uma semana depois de um ataque hacker que desviou mais de R$ 200 milhões, o Mercado Bitcoin (MB) começa nesta segunda-feira, 9, a liberar funcionalidades da sua plataforma. A partir das 16h (horário de Brasília), os clientes da corretora de criptomoedas poderão checar seus saldos no site, mas os valores que aparecerão não são atuais.

Em comunicado divulgado pela exchange, o MB diz que o saldo refletirá a posição que os usuários tinham em 2 de novembro. Ou seja, antes do ciberataque. "Os valores em reais usam a cotação desse mesmo momento e serão atualizados quando a negociação for retomada no Mercado Bitcoin", afirma a corretora.

Os usuários ainda não poderão negociar criptomoedas nem depositar ou sacar recursos. Essas funcionalidades ainda estão sem previsão de quando serão reabertas.

De acordo com o MB, as limitações são para garantir a segurança da retomada das operações após o incidente de segurança. "O acesso em etapas faz parte de um protocolo rigoroso de governança e segurança da informação, submetendo cada módulo da infraestrutura a testes e validações independentes antes de sua reativação plena", declara a nota da empresa.

As estimativas apontam que o MB teve pelo menos US$ 49 milhões roubados, no maior ciberataque a uma corretora de ativos digitais brasileira da história. A exchange diz que conseguiu bloquear 33% dos ativos desviados e que o volume pendente de recuperação representa 3% do total de ativos sob custódia da companhia.

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