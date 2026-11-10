Nas férias, esses adolescentes montam carteira de investimentos e aprendem a avaliar empresas em SP

Só 68% dos jovens brasileiros de 16 a 29 anos dizem ter um planejamento profissional. Os outros 32%, quase um em cada três, não têm. O dado é da pesquisa Juventudes e o Mundo do Trabalho, do Observatório Fundação Itaú e do Itaú Educação e Trabalho, com apoio técnico do Datafolha e do Instituto Locomotiva, que ouviu 1.816 jovens em maio de 2026.

Para quem ainda está no ensino médio, a Escola de Negócios Saint Paul oferece o NextGen Program, programa pré-faculdade para alunos de 15 a 18 anos.

Nas férias, o programa abre turmas de uma semana no campus da Consolação, em São Paulo: de 14 a 18 de dezembro, com economia e mercado financeiro, e de 11 a 15 e 18 a 22 de janeiro, com negócios, inteligência artificial e empreendedorismo.

A dúvida que chega antes da faculdade

A escolha do curso superior costuma acontecer antes de o aluno ter qualquer contato com o mundo do trabalho. E a escola nem sempre ajuda nessa ponte. Segundo levantamento da OCDE com dados do Pisa 2018, quase um terço das escolas brasileiras não oferecia orientação de carreira aos estudantes.

Programas extracurriculares tentam preencher parte desse espaço. A proposta é que o aluno experimente, ainda no ensino médio, temas que vai encontrar na faculdade e no mercado, e chegue à escolha do curso com mais repertório.

Uma semana dentro do mercado financeiro

A turma de dezembro, de Economia e Mercado Financeiro, ocupa uma semana inteira: de segunda a quinta, das 9h às 18h, e na sexta, das 9h às 13h. São 36 horas de aulas.

O percurso vai do cenário econômico, com inflação, juros e emprego, ao funcionamento do mercado financeiro, à montagem de uma carteira de investimentos e à avaliação de empresas. Há também módulos de comunicação e colaboração e de uso de IA aplicada a finanças.

A semana termina com um business game em grupo, em que os alunos precisam transformar o que aprenderam em decisões.

Negócios e IA em janeiro

As duas turmas de janeiro seguem a trilha de Negócios, IA e Empreendedorismo, com a mesma carga de 36 horas. O conteúdo começa com dinâmicas de integração e habilidades comportamentais e passa por uma introdução às ferramentas de IA, por marketing e economia dos criadores de conteúdo e por noções de investimento, risco e retorno.

Aqui também o fechamento é um business game, em que os grupos simulam a gestão de um negócio.

As aulas são conduzidas por professores e mentores da Saint Paul, escola que, segundo a instituição, forma lideranças há mais de 25 anos. Ao final, os alunos recebem certificado.

Veja as turmas de férias do NextGen Program

Um em cada três jovens ainda não tem um plano para a carreira. Às vezes, uma semana basta para riscar algumas opções da lista.

Perguntas e respostas

O que é o NextGen Program?

É um programa pré-faculdade presencial da Escola de Negócios Saint Paul, em São Paulo, para alunos de 15 a 18 anos. As aulas tratam de liderança, IA, empreendedorismo, economia e mercado financeiro, com atividades práticas.

Quando são as turmas de férias?

De 14 a 18 de dezembro, na trilha de Economia e Mercado Financeiro, e de 11 a 15 e de 18 a 22 de janeiro, na trilha de Negócios, IA e Empreendedorismo.

O que o aluno aprende na turma de dezembro?

Cenário econômico, funcionamento do mercado financeiro, montagem de carteira de investimentos, avaliação de empresas e uso de IA em finanças, além de comunicação e colaboração. A semana termina com um business game em grupo.

O que o aluno aprende nas turmas de janeiro?

Habilidades comportamentais, introdução às ferramentas de IA, marketing e economia dos criadores de conteúdo e noções de investimento. O encerramento também é um business game.

Quem pode participar?

Alunos de 15 a 18 anos matriculados no 1º, 2º ou 3º ano do ensino médio.

O aluno recebe certificado?

Sim. Quem conclui o programa recebe certificado da Escola de Negócios Saint Paul.