Goldman Sachs, Citi e outros bancos investem US$ 270 milhões para criar stablecoin

Um grupo de instituições financeiras internacionais que inclui os bancos Goldman Sachs, Citigroup, Santander e Deutsche Bank se juntou para investir US$ 270 milhões no desenvolvimento de uma stablecoin. A informação é da agência de notícias Bloomberg.

Fontes ouvidas pelo veículo disseram que o financiamento pretende cobrir cinco anos de operações na nova empresa, resultante da joint venture entre as instituições envolvidas. Essa companhia será responsável pela emissão da criptomoeda.

Stablecoins são criptomoedas cujo preço está sempre atrelado ao de alguma moeda tradicional, como o dólar, na paridade de 1:1. Na prática, elas funcionam como uma representação daquela moeda no blockchain, o que traz benefícios como a negociação 24/7 e a possibilidade de fugir da burocracia do mercado de câmbio.

Instituições tradicionais avançam em stablecoins

A iniciativa capitaneada pelos grandes bancos de Estados Unidos, Espanha e Alemanha se chama projeto Faro e seria lançada na primeira metade de 2027. O projeto foi anunciado pela primeira vez em setembro e une 21 instituições financeiras internacionais.

Depois da stablecoin de dólar, o projeto também pretende lançar uma criptomoeda atrelada ao euro.

O projeto Faro é mais uma iniciativa de instituições tradicionais para se contrapor à liderança de empresas nativas do setor de criptoativos em stablecoins para pagamentos internacionais. Hoje, o mercado de stablecoins é dominado por duas moedas digitais: o USDT, da Tether, e o USDC, da Circle.

Antes do Faro, a iniciativa Open Standard já havia ganhado as manchetes por juntar Visa, Mastercard, Google, BlackRock, Coinbase, Fireblocks e mais 100 empresas em um projeto de stablecoin focada em negócios.

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