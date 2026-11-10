Bitcoin cai aos US$ 73 mil após inflação vir acima do esperado nos EUA

O bitcoin opera em queda nesta terça-feira, 10, reagindo ao Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos relativo a outubro. No mês passado, a inflação dos EUA cresceu a 0,4%, acima dos 0,3% projetados pelos economistas.

Mesmo o núcleo do CPI, que exclui preços mais voláteis como alimentos e energia, avançou mais do que o esperado, com um incremento de 0,3%, enquanto a mediana das expectativas apontava para 0,2%.

Com mais um dado elevado de inflação na maior economia do mundo, as apostas no mercado preditivo Polymarket agora precificam 85% de chance do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) aumentar os juros dos EUA em 0,25 ponto percentual na reunião de dezembro.

Às 10h52 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1% em um período de 24 horas, cotado a US$ 73.905.

Perspectiva de aumento de juros derruba o bitcoin

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o bitcoin segue perto do menor nível desde agosto, pressionado pelas expectativas acerca da política monetária nos EUA.

"Os investidores passaram a precificar uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros norte-americanos na reunião do Federal Reserve de 9 de dezembro depois que o diretor do Fed, Christopher Waller, defendeu juros mais altos e abriu espaço para um aumento de 0,5 ponto percentual caso a inflação venha forte", destaca Cheung.

Juros mais altos nos EUA significam uma diminuição na oferta de dinheiro global e maior atratividade dos títulos do Tesouro norte-americano, considerados os ativos mais seguros do mundo. Deste modo, ativos mais arriscados e que não geram fluxo de caixa, como é o caso do bitcoin, tendem a ser deixados de lado pelos investidores.

Além disso, o executivo da Bitget lembra que o bitcoin não acompanhou o rebote das bolsas ontem, o que revela que a demanda por criptomoedas está fraca.

Gráfico do bitcoin em 10 de novembro de 2026

ETFs têm 3º pregão seguido de saques

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 201 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 213,2 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Este foi o terceiro pregão consecutivo com saída de capital nesse tipo de fundo. Somando os fluxos negativos apenas desses três dias, os ETFs de bitcoin dos EUA chegam a mais de US$ 1 bilhão em volume de retirada de recursos.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 184,6 milhões, também no terceiro pregão seguido de fluxo vendedor.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 28 para os 27 pontos. Assim, o sentimento do mercado se aprofunda na zona de predominância do "medo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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