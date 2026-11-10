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Bitcoin cai aos US$ 73 mil após inflação vir acima do esperado nos EUA

Cenário macro continua a prejudicar o desempenho das criptomoedas, com uma expectativa cada vez maior de que o Fed irá subir os juros em dezembro

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h06.

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O bitcoin opera em queda nesta terça-feira, 10, reagindo ao Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos relativo a outubro. No mês passado, a inflação dos EUA cresceu a 0,4%, acima dos 0,3% projetados pelos economistas.

Mesmo o núcleo do CPI, que exclui preços mais voláteis como alimentos e energia, avançou mais do que o esperado, com um incremento de 0,3%, enquanto a mediana das expectativas apontava para 0,2%.

Com mais um dado elevado de inflação na maior economia do mundo, as apostas no mercado preditivo Polymarket agora precificam 85% de chance do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) aumentar os juros dos EUA em 0,25 ponto percentual na reunião de dezembro.

Às 10h52 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1% em um período de 24 horas, cotado a US$ 73.905.

Perspectiva de aumento de juros derruba o bitcoin

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o bitcoin segue perto do menor nível desde agosto, pressionado pelas expectativas acerca da política monetária nos EUA.

"Os investidores passaram a precificar uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros norte-americanos na reunião do Federal Reserve de 9 de dezembro depois que o diretor do Fed, Christopher Waller, defendeu juros mais altos e abriu espaço para um aumento de 0,5 ponto percentual caso a inflação venha forte", destaca Cheung.

Juros mais altos nos EUA significam uma diminuição na oferta de dinheiro global e maior atratividade dos títulos do Tesouro norte-americano, considerados os ativos mais seguros do mundo. Deste modo, ativos mais arriscados e que não geram fluxo de caixa, como é o caso do bitcoin, tendem a ser deixados de lado pelos investidores.

Além disso, o executivo da Bitget lembra que o bitcoin não acompanhou o rebote das bolsas ontem, o que revela que a demanda por criptomoedas está fraca.
Gráfico do bitcoin em 10 de novembro de 2026

Gráfico do bitcoin em 10 de novembro de 2026

ETFs têm 3º pregão seguido de saques

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 201 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 213,2 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Este foi o terceiro pregão consecutivo com saída de capital nesse tipo de fundo. Somando os fluxos negativos apenas desses três dias, os ETFs de bitcoin dos EUA chegam a mais de US$ 1 bilhão em volume de retirada de recursos.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 184,6 milhões, também no terceiro pregão seguido de fluxo vendedor.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 28 para os 27 pontos. Assim, o sentimento do mercado se aprofunda na zona de predominância do "medo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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