Binance congela saques de criptomoedas e cita "problema técnico"

A corretora de criptomoedas Binance anunciou nesta quarta-feira, 25, que precisou suspender temporariamente os saques de criptoativos pelos seus clientes devido a um "problema técnico" não especificado. Entretanto, a exchange garantiu que os fundos dos clientes estão seguros.

A Binance informou a situação por meio de uma publicação na rede social X, antigo Twitter: "Estamos enfrentando um problema técnico com os saques de criptomoedas. Como resultado, eles estão temporariamente indisponíveis enquanto nossa equipe trabalha na correção".

Ainda de acordo com a corretora, os saques de moedas fiduciárias estão "disponíveis e funcionando" normalmente. A Binance disse ainda que os fundos dos clientes estão seguros e pediu "desculpas pelo inconveniente". A suspensão durou menos de uma hora e os saques já foram retomados.

"O problema foi corrigido e todas os saques de criptomoedas na Binance voltaram a funcionar normalmente. Agradecemos sua paciência e pedimos desculpas pelo inconveniente", completou a maior exchange do mundo em uma outra publicação nas redes sociais.

O CEO da companhia, Changpeng Zhao, afirmou no X que o problema técnico encontrado envolveu um "middleware", nome usado para se referir a um software ou serviço de computação de nuvem que fornece uma série de funcionalidades ou recursos para um site.

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

Atividade intensa entre investidores

A suspensão dos saques ocorreu pouco depois do mercado de criptomoedas registrar o maior volume diário negociado por investidores desde a falência da exchange FTX, em novembro de 2022. Dados do CoinMarketCap apontam que foram negociados cerca de US$ 100 bilhões em ativos.

O site CoinDesk observou que a última vez que a Binance congelou saques foi em 2021. À época, a corretora citou uma "demanda alta" por parte dos seus clientes, o que resultou em uma suspensão temporária das operações de retirada de fundos por cerca de 25 minutos.

Já dessa vez, a Binance não informou se o problema técnico pode ter sido originado por uma alta atividade pelos seus clientes. O impulso no volume de negociação reflete a disparada do bitcoin nos últimos dias, com a criptomoeda subindo mais de 12% e superando a casa dos US$ 33 mil.

