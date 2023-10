Análise: após 'alta surpreendente', bitcoin ainda pode apresentar oportunidades de compra

Por Lucas Costa*

Os mercados respiram após o movimento de queda da última semana. O grande destaque é o movimento de alta do bitcoin das últimas duas semanas, com valorização de 10,37% e 14,80%, respectivamente. A evolução das discussões sobre a aprovação da SEC do ETF de Bitcoin Spot da BlackRock parece ter animado o mercado.

Tudo começou com rumores da aprovação, mas que foram desmentidos na última semana. Na última segunda-feira, 23, a aparição de um ticker, que possivelmente será do ETF de bitcoin na lista da DTCC, foi o suficiente para levar o preço acima da sua resistência dos US$ 32 mil, fato que não ocorria desde julho de 2023.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Apesar da tentativa de recuperação do S&P 500 e contração do dólar, o movimento técnico das criptos se encontra descorrelacionado da dinâmica global, pelo menos no curto prazo.

O S&P 500 possui tendência de baixa no curto prazo, com cruzamento de queda das médias móveis de 21 e 50 períodos. O preço está testando a sua média móvel de 200 períodos em 4.265,00 e pode ter alguma tentativa de defesa compradora, uma vez que essa faixa de preço também atuou como uma resistência relevante entre fevereiro de 2023 e maio do mesmo ano.

O rompimento desse suporte pode levar ao teste da projeção do último pivô de baixa em 4.100 (161,8%). A próxima resistência é o topo anterior em 4.430,00.

O dólar global (DXY) ainda tem uma tendência de alta, mas observamos uma perda de força desse movimento desde o início de outubro. O alívio da pressão do dólar global é um vetor que contribui para o desenvolvimento das criptos, uma vez que os dois possuem uma correlação inversa. A próxima resistência do dólar é o topo anterior em 107,303 e seu rompimento pode levar à uma retomada da tendência anterior de alta.

A alta dos últimos dias no bitcoin foi surpreendente. O preço formou fundos mais altos que os anteriores desde o início de outubro, indicando aumento da pressão compradora, mas seria muito difícil identificar a magnitude do movimento.

O gráfico diário tem uma lateralidade ampla entre US$ 24.750 e US$ 32.000, com o preço trabalhando entre os seus extremos desde abril de 2023. O fato do preço ter trabalhado tanto tempo perto desses níveis pode ter sido também responsável pelo aumento de volatilidade no movimento atual, uma vez que tínhamos um grau considerável de posições vendidas perto dos topos anteriores.

As médias móveis de 21 e 50 dias tem cruzamento de alta e o seu distanciamento sugere um preço “esticado”. É importante ressaltar que não gostamos de operar contra movimentos tão fortes assim, mas aproveitar recuos como oportunidades de compra, caso o preço não perca as suas médias móveis.

A lateralidade citada pode ser usada para fazer as projeções de Fibonacci, que fornecem bons objetivos da pernada atual em US$ 34.800 (41,4%), US$ 36.260 (61,8%) e US$ 38.975 (100%).

O mercado vê com bons olhos a aprovação dos ETFs uma vez que é uma forma simples e palatável para o investidor tradicional, podendo ser uma ferramenta muito importante para a popularização dos criptoativos. Outro fator importante é o fluxo necessário para manutenção do ETF, que envolveria a compra de Bitcoin spot.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok