Bilionário Mark Cuban diz que "99% das criptomoedas vão desaparecer"

O bilionário Mark Cuban, conhecido por investir em projetos de tecnologia e participar do programa Shark Tank, afirmou na quinta-feira, 15, que a tecnologia blockchain e de contratos inteligentes possui potencial e utilidade, mas que "99% das criptomoedas" vão quebrar e desaparecer.

Cuban falou sobre o assunto em um debate no Twitter com o consultor John Reed Stark sobre o setor cripto. Na visão de Stark, "os sonhos em torno da promessa das criptomoedas já desapareceram há muito tempo, e está na hora de seguir em frente. A tecnologia não está nos seus estágios iniciais". Ele ainda criticou a tecnologia blockchain e os contratos inteligentes, citando problemas logísticos e de falta de segurança.

Em resposta, Cuban comentou que "Agora estamos falando de tecnologia. Você está no meu espaço John. Toda a minha carreira foi repleta de pessoas me dizendo por que as empresas que abri eram ridículas e desnecessárias. Até que eles se viram usando-as".

"Os contratos inteligentes têm cerca de 6 anos de existência. Talvez o nome não seja preciso, mas a utilidade é válida. 90% das empresas de blockchain irão à falência. 99% dos tokens vão quebrar. Assim como 99% das primeiras empresas de internet fizeram. 99% das empresas iniciantes que alavancam LLMs desaparecerão", projetou o bilionário, comparando o momento atual do setor de criptomoedas aos primeiros anos das empresas de internet.

Na visão dele, "os vencedores mudarão o jogo. É assim que a tecnologia funciona". A previsão do bilionário é semelhante às de muitos entusiastas do setor cripto, que acreditam no potencial da tecnologia blockchain e projetam que, assim como na criação da internet, grandes gigantes do mercado deverão surgir associados à tecnologia, mesmo que muitos projetos e empresas quebrem no meio do caminho.

Em janeiro de 2022, Cuban revelou que 80% dos seus novos investimentos naquele momento estavam voltados para projetos envolvendo criptomoedas. O bilionário tem investido em diversas empresas do setor, mantendo sua crença no potencial de crescimento e valorização.

