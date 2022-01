Bilionário do Shark Tank investe 80% do patrimônio em criptomoedas

O comediante e ex-apresentador do Daily Show Jon Stewart disse que o bilionário e proprietário do Dallas Mavericks, Mark Cuban, quebrou as complexidades do espaço cripto em termos práticos.

Falando com Stewart em um podcast na quinta-feira,13, Cuban disse que não se concentrou na especulação de preços em torno de criptomoedas como bitcoin e dogecoin, comparando-a com “jogo” semelhante ao das ações. O proprietário do Dallas Mavericks explicou alguns dos conceitos básicos do espaço para Stewart, chamando-o de “descentralizado e sem necessidade de confiança”, com os investidores tendo um “voto tipicamente igual” para determinar a direção de cada projeto – características que atraíram o investidor bilionário.

"Os investimentos que estou fazendo agora não são em negócios tradicionais", disse Cuban. "Oitenta por cento dos investimentos que faço que não são do Shark Tank são dentro e em torno de criptomoedas."

Cuban teorizou como uma organização autônoma descentralizada, ou DAO, poderia funcionar no fornecimento de colonoscopias e outros procedimentos médicos necessários. Ele também postulou que muitos novos negócios modelados após o surgimento da economia cripto – descentralizados e sem necessidade de confiança – atrapalhariam instituições tradicionais, incluindo bancos, seguros e indústria de livros.

“É 1995 para criptomoedas”, disse Cuban, referindo-se ao fato de que a indústria de criptomoedas ainda estava em seus primeiros dias semelhante à internet:

“As criptomoedas são difíceis de entender e é um incômodo, mas daqui a dez anos, esses aplicativos – haverá aqueles que terão sucesso – que criarão sua própria economia e, assim como os dias da Internet, serão o geração mais jovem que descobre primeiro e é inovadora.”

A postura da estrela do Shark Tank sobre criptoativos mudou significativamente nos últimos anos, com ele dizendo uma vez que “prefere bananas” do que ouro ou bitcoin. Desde então, o investidor bilionário apoiou a Polygon, investiu centenas de milhares de dólares em compensações de carbono tokenizadas e pediu mais regulamentações sobre stablecoins.

Stewart insinuou ter uma melhor compreensão do espaço como uma questão tecnológica e econômica, em vez de consistir inteiramente em um sistema monetário, mas ainda expressou preocupação em deixar as decisões para qualquer multidão. O comediante brincou anteriormente sobre iniciar um projeto de token com seu nome em 2021:

E se você gosta do “site” vai adorar meu próximo projeto. Cripto "Stewcoin"!

— Jon Stewart (@jonstewart)16 de dezembro de 2021

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok