Bilionário anônimo volta a movimentar fortuna em bitcoin e gera alerta no mercado

Um investidor anônimo que virou o mais novo bilionário do mercado após deixar suas unidades de bitcoin paradas por 14 anos voltou a gerar preocupação no mercado. Depois de movimentar as unidades no início deste ano, o dono das criptomoedas fez uma nova transferência, sem intenção clara.

A nova transferência foi identificada pela plataforma de monitoramento de blockchains LookOnChain. As informações divulgadas indicam que a movimentação envolveu uma fração das 80 mil unidades que o investidor possui, avaliadas em mais de US$ 9,6 bilhões atualmente.

O valor transferido foi de US$ 2,42 bilhões, representando pouco mais de 20 mil unidades de bitcoin. Os ativos estavam em duas carteiras diferentes e foram enviados para uma nova carteira digital. As movimentações também foram confirmadas pela empresa Arkham Intel.

Apesar das transferências terem sido identificadas, ainda não está claro qual é a intenção do investidor. A movimentação pode representar apenas o envio de ativos para um endereço de acesso e gerenciamento mais simples que os usados anteriormente para guardar os fundos.

Por outro lado, a transferência também pode sinalizar uma intenção de venda das unidades de bitcoin e realização dos lucros potenciais. Tradicionalmente, esse movimento envolveria uma transferência para uma carteira em uma corretora de criptomoedas, o que ainda não ocorreu.

Até o momento, o investidor também não realizou nenhuma movimentação envolvendo as outras 60 mil unidades do ativo. Investigações por empresas de monitoramento de blockchain também não conseguiram decifrar o mistério em torno da identidade do dono desses ativos.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

O temor do mercado é que o investidor decida se desfazer das unidades e realizar um despejo repentino de unidades da criptomoeda no mercado. Devido ao tamanho relevante das reservas, o movimento poderia gerar um impacto de curto prazo no preço do ativo, que está em uma trajetória de forte valorização e superação de recordes.

Depois de deixar os bitcoins parados por mais de 14 anos, o investidor movimentou os ativos pela primeira vez em 4 de julho. Os ativos são descritos como da "Era Satoshi", em referência ao período diretamente posterior à criação do bitcoin e quando o misterioso criador do ativo ainda era presente na comunidade da criptomoeda.

Segundo a Arkham Intel, as unidades da criptomoeda foram obtidas por meio do processo de mineração, em que usuários recebem recompensas em bitcoin por resolverem problemas matemáticos complexos para autenticar transações na rede blockchain. Os ativos foram obtidos entre 2 de abril e 4 de maio de 2011.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok