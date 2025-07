Autor de Pai Rico, Pai Pobre revela estratégia para lucrar com recorde do bitcoin

Robert Kiyosaki, nome por trás do best-seller de finanças pessoais "Pai Rico, Pai Pobre", é um grande defensor do investimento em bitcoin. A criptomoeda, atual 6º maior ativo do mundo com US$ 2,6 trilhões em valor de mercado, apresentou alta expressiva e bateu recordes consecutivos de preço nos últimos dias, chegando a custar mais de US$ 123 mil.

Kiyosaki acredita que a economia global passará por um grande colapso e a moeda digital, acompanhada de outros ativos como ouro e prata, pode não apenas oferecer proteção de patrimônio como oportunidades de enriquecimento. Tais oportunidades, segundo ele, se mantém mesmo que a criptomoeda esteja batendo recorde atrás de recorde em sua cotação.

O especialista compartilhou sua estratégia de investimento em bitcoin com seus seguidores do X. "Seu lucro é quando você compra, não quando vende", afirmou.

Ele ainda comemorou os recordes mais recentes da criptomoeda e afirmou que iria comprar mais. Anteriormente, Kiyosaki havia compartilhado a informação de que comprou seu primeiro bitcoin a US$ 6 mil, cotação que não é vista para a criptomoeda há anos.

"Nunca foi tão fácil ficar rico, até mesmo milionário", disse ele ao comemorar a máxima do bitcoin e compartilhar que iria comprar mais unidades da criptomoeda.

YAY:

Bitcoin over $120k.

Great news for those who already have some Bitcoin.

Bad news for who….for what ever reason….never “pulled the trigger.”

They own nothing.

As warned in previous X…”Pigs get fat…. Hogs get slaughtered.”

I am buying one more coin…. and get…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 14, 2025