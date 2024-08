Bets estão "roubando" dinheiro do mercado de criptomoedas, revela estudo

Um estudo recém-publicado nos Estados Unidos aponta que as apostas esportivas online, popularmente conhecidas como bets, estão capturando recursos que, normalmente, seriam direcionados para investimentos financeiros, incluindo as criptomoedas.

O estudo apresenta dados que mostram que, para cada dólar gasto em apostas esportivas desde 2018, quando foram legalizadas na maioria dos estados dos Estados Unidos, os investimentos em criptomoedas e outros ativos financeiros caíram um pouco mais de US$ 2.

O estudo identificou que a mudança de comportamento é mais comum entre famílias com dificuldades financeiras, que geralmente são atraídas por promessas de enriquecimento rápido, como nas criptomoedas, ações meme e, em última instância, esquemas de pirâmide.

“Não se trata apenas de um aumento inócuo de um segmento do setor de entretenimento”, declarou Jason Kotter, professor assistente de finanças da Universidade Brigham Young, coautor do estudo. “Há um custo real, especialmente para as famílias com restrições, e os políticos e reguladores deveriam prestar atenção nisso".

As bets também têm ganhado popularidade no Brasil, onde 14% dos adeptos dos aplicativos de apostas esportivas as considera uma modalidade de investimento. Segundo o Raio X do Investidor Brasileiro da Anbima, 40% dos usuários de aplicativos de apostas online enxergam nas bets uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente em momentos de aperto financeiro.

O redirecionamento de recursos dos mercados financeiros para as bets pode estar afetando particularmente o mercado de criptomoedas, uma classe de ativos caracterizada por alta volatilidade e que está no nível mais alto da curva de risco.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O fato de as criptomoedas meme, a classe mais especulativa de ativos digitais, estarem apresentando o melhor desempenho no mercado cripto no atual ciclo de alta reforça a tese. A busca de prazer através dos altos níveis de dopamina envolvidos em investimentos especulativos e bets vêm se tornando cada vez mais populares – e viciantes – desde a pandemia.

O sucesso do Pump.fun, uma plataforma de lançamento de memecoins baseada na Solana, está ligado às apostas. Os usuários investem em ativos que potencialmente podem render lucros exponenciais, mas na grande maioria das vezes resultam em prejuízos ou perda total do patrimônio. Na prática, o Pump.fun seria o equivalente a um cassino no mercado de criptomoedas. A especulação com memecoins e as bets poderiam ser entendidas como os dois lados de uma mesma moeda.

A pesquisa identificou que, no período em que as competições esportivas foram interrompidas devido à pandemia, houve um crescimento dos investimentos em mercados financeiros especulativos.

Dados do JPMorgan revelam que a atividade de usuários de varejo em mercados de derivativos dos EUA registraram um crescimento de 18,8%. Por sua vez, a capitalização de mercado das criptomoedas subiu mais de 800%, de US$ 132 bilhões em março de 2020 para US$ 2,4 trilhões em abril de 2021.

Críticos do estudo, no entanto, afirmam que sua premissa é equivocada. David Forman, vice-presidente de pesquisa da American Gaming Association, questionou a afirmação de que as apostas têm um impacto negativo sobre o orçamento das famílias americanas.

“O estudo trata os gastos com apostas esportivas como um investimento de valor esperado negativo em comparação com outros investimentos de valor esperado positivo. Os consumidores não encaram as apostas como um investimento, mas sim como entretenimento", afirmou.