Criptomoedas meme e de IA lideraram mercado cripto no 2º trimestre, mostra relatório

Um relatório divulgado na última terça-feira, 16, pela plataforma CoinGecko aponta que o mercado de criptomoedas acumulou uma perda de 14,4% na sua capitalização de mercado ao longo do segundo trimestre. Entretanto, nem todos os segmentos do mercado tiveram um trimestre difícil.

O levantamento da empresa indica que as criptomoedas memes, tokens que representam ativos do mundo real (RWAs, na sigla em inglês) e criptos ligadas a projetos de inteligência artificial lideraram o mercado entre abril e junho, atraindo mais atenção dos usuários.

Considerando o tráfego na internet de usuários, as criptomoedas foram as que chamaram mais atenção, com crescimento de 14,34% no tráfego. As memecoins criadas na Solana, especificamente, também tiveram uma alta no tráfego, na ordem de 8,44%, enquanto memecoins ligadas ao blockchain Base tiveram uma alta de 4,61%.

No caso dos RWAs, que são criados a partir da tokenização de ativos, a alta no tráfego foi de 11,3%. Já as criptomoedas ligadas à inteligência artificial tiveram um crescimento de 10,09%.

Mudanças entre corretoras de cripto

Na divisão entre corretoras de criptomoedas, as 10 maiores exchanges descentralizadas (DEXs, na sigla em inglês) tiveram um total de US$ 370,7 bilhões em volume negociado no mercado à vista no segundo trimestre, com uma alta de 15,7% em relação ao trimestre anterior.

A Uniswap manteve uma dominância no mercado e com uma fatia ao fim de junho de 48%. Em segundo lugar, está a PancakeSwap, que teve uma leve queda na sua fatia de mercado (de 12,21% para 11,71%) e a Orca, que expandiu sua participação (de 8,72% para 10,83%).

Já as 10 maiores corretoras centralizadas somaram US$ 3,4 trilhões em volume negociado no mercado à vista, queda de 12,2% em relação ao trimestre anterior. A Binance reforçou sua posição como líder do segmento, acumulando 45% em participação de mercado.

Já a Bybit superou a exchange Upbit e é, agora, a segunda maior corretora do segmento, com uma fatia de 12,6%. A Upbit, que teve uma queda de fatia de 6,34% para 3,15%, também foi superada por diversas exchanges no período, incluindo a HTX, antiga Huobi, com 7,73% até o fim de junho, a OKX (6,28%) e a Coinbase (6,08%).