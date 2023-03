Banco Silvergate encerra pagamentos com criptomoedas em meio a crise

O Silvergate Bank, que até poucos dias era considerado o banco mais amigável ao setor cripto nos Estados Unidos, anunciou que está descontinuando sua rede de pagamentos com criptomoedas sob a justificativa de que se trata de uma "decisão baseada em [avaliações de] risco". A medida ocorre depois que as ações da instituição caíram mais de 59% nos últimos cinco dias devido a temores de uma possível falência iminente.

Um aviso no site da instituição financeira informa que "com efeito imediato, o Silvergate Bank tomou a decisão de descontinuar a Silvergate Exchange Network (SEN) baseada em avaliações de risco. Todos os outros serviços relacionados a depósitos permanecem operacionais".

Uma decisão judicial divulgada na sexta-feira, 3, determinou que o Silvergate terá que devolver US$ 9.850.000 depositados pela empresa de empréstimos com criptomoedas falida BlockFi. Conforme documentos publicados no site do consultor de reestruturação da empresa, o tribunal ordenou que o banco liberasse imediatamente os fundos após um acordo firmado em novembro de 2022.

A BlockFi é uma das empresas da indústria cripto afetadas pelo colapso da FTX no ano passado, assim como o Silvergate. O banco teve problemas de liquidez devido ao mercado de baixa de 2022 antes de ser atingido por saques significativas no quarto trimestre de 2022, levando-o a registrar prejuízos líquidos de US$ 1 bilhão.

Em um esforço para mitigar os efeitos de uma corrida bancária, o Silvergate supostamente tomou emprestados US$ 3,6 bilhões do Sistema Federal de Bancos de Empréstimos Imobiliários (FHLB, na sigla em inglês), um consórcio de 11 bancos regionais dos Estados Unidos que fornecem fundos a outros bancos e credores em dificuldades.

Em um relatório publicado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), o banco de ativos digitais registrou grande volume de saques e foi obrigado a tomar medidas para manter a liquidez, incluindo a busca de financiamento por atacado e a venda de títulos da dívida. O banco está enfrentando ações coletivas por conta de seu relacionamento com a corretora de criptomoedas FTX e a Alameda Research.

Os temores de que uma crise de liquidez poderia resultar em um pedido de falência aumentaram na última semana, depois que o Silvergate adiou a apresentação de seu relatório financeiro anual. Pouco mais de 24 horas após o anúncio, as empresas de criptomoedas Coinbase, Circle, Bitstamp, Galaxy Digital e Paxos anunciaram que encerrarão ou limitarão suas parcerias comerciais com o banco. A MicroStrategy e a Tether juntaram-se às empresas que negaram publicamente qualquer exposição significativa ao banco.

De acordo com o Short Interest Reporting de fevereiro, as ações da Silvergate tiveram o segundo maior número de operação de "short" da história dos Estados Unidos, com mais de 72,5% de seus papéis sendo vendidos a descoberto. O Silvergate não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do Cointelegraph.

