Banco de investimentos revela qual criptomoeda vai 'impulsionar' migração do mercado para blockchain

Jefferies acredita que projeto específico do mercado de criptomoedas deve ser o grande beneficiado por aproximação entre cripto e mercado tradicional

Criptomoedas: união entre cripto e mercado tradicional deve beneficiar projeto (Iaremenko/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12h00.

O banco de investimentos Jefferies afirmou recentemente que um projeto específico deve ser um dos maiores beneficiados pela crescente integração entre o mercado tradicional e a tecnologia blockchain. Trata-se da Chainlink, que é especializada na conexão de dados dentro e fora do mundo das criptomoedas.

O relatório do Jefferies sobre o projeto foi produzido após uma reunião com um dos fundadores da Chainlink, Sergey Nazarov. A Chainlink opera a partir de "oráculos", que funcionam como uma ponte entre dados dentro e fora de redes blockchain, permitindo a troca de informações.

Segundo o banco, a tecnologia desenvolvida pela Chainlink é essencial para viabilizar casos de uso mais avançados de blockchains no mercado tradicionais. É o caso da liquidação de operações envolvendo ativos tokenizados, ou então a interoperabilidade entre blockchains.

A expectativa do Jefferies é que a Chainlink seja cada vez mais usada com essa finalidade. E a disparada no uso do projeto tende a impulsionar o preço da link, a criptomoeda nativa do projeto. O banco acredita que o desempenho do ativo dependerá diretamente do grau de adoção da tokenização.

Dados divulgados pela própria Chainlink indicam que, até setembro deste ano, o projeto já processou US$ 103 bilhões em operações envolvendo ativos em 2,5 mil projetos, um crescimento expressivo em relação aos US$ 23 bilhões registrados no início do ano de 2024.

Recentemente, a Chainlink também tem anunciado parcerias com grandes instituições financeiras, como o JPMorgan e o Swift. Por isso, o Jefferies acredita que ela deve "impulsionar" a aproximação entre o mercado tradicional e o mundo das criptomoedas.

O Jefferies ressaltou que a adoção de ativos digitais ainda "segue nos estágios iniciais", em geral com projetos pilotos de tokenização, mas o segmento tem apresentado avanços acelerados. Ou seja, a perspectiva é de um crescimento da prática nos próximos anos.

A avaliação do banco é que a Chainlink conta com possíveis rivais, como a LayerZero e a Pyth, mas que o projeto conta com vantagens significativas por ser pioneiro na área e ter conseguido criar efeitos de redes. Por isso, a sua posição de liderança não deve ser ameaçada no curto prazo.

