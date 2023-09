Atualização Shanghai da Ethereum não impulsionou atividade da rede, diz JPMorgan

O banco JPMorgan divulgou um relatório na última quinta-feira, 21, um relatório em que afirma que a atualização Shanghai da Ethereum, que ocorreu em abril, não foi capaz de impulsionar a atividade no blockchain, que atualmente é um dos principais e maiores do mercado.

A atualização Shanghai foi uma consequência direta de outra atualização, o The Merge, realizado em setembro do ano passado. Nela, houve uma mudança do mecanismo de consenso da rede, passando da prova de trabalho para a prova de participação (proof-of-stake, na sigla em inglês).

No relatório, os analistas do banco reconheceram que essa mudança resultou em uma queda no consumo de energia na Ethereum, que "declinou mais de 99%". Por outro lado, os dados reunidos pelo JPMorgan mostram que "a oferta de ether diminuiu e o staking aumentou acentuadamente".

O staking é uma atividade que envolve o novo mecanismo de consenso. Nele, os usuários precisam depositar uma cetra quantia de ethers no blockchain para atuarem como validadores, recebendo uma recompensa em criptomoeda em troca. A atualização Shanghai foi realizada em seguida.

Antes dela, os valores depositados e os recebidos pelas validações estavam bloqueados na Ethereum, e não podiam ser sacados. Foi graças à atualização que essa dinâmica mudou, permitindo os saques e implementando uma fila com ordem de processamento dos pedidos, além de um limite máximo diário que pode ser retirado.

Mudanças na Ethereum

Entretanto, o JPMorgan destaca que, desde então, "o aumento da atividade na rede foi bastante decepcionante". De acordo com dados do banco, o número de transações diárias no blockchain caiu 12% desde a atualização, enquanto o número de endereços diários ativos recuou 20%.

Já o valor total bloqueado (TVL) em aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) que operam na Ethereum registrou uma queda de quase 8%. Na visão do banco, esses recuos refletem a atuação de "forças de quedas" que operam no mercado desde 2022, incluindo falências de empresas cripto, ações de reguladores nos EUA e a alta global de juros.

Nesse sentido, a avaliação do JPMorgan é que os fatores negativos acabaram superando o possível impacto positivo que a atualização Shanghai teve. Ao mesmo tempo, o relatório aponta alguns números positivos após a mudança. O principal foi o salto de 50% na atividade de staking desde então.

Para o JPMorgan, esse crescimento é benéfico para a Ethereum ao aumentar a segurança na rede. Por outro lado, "a parcela [no total de ativos em staking] dos protocolos de staking líquidos, como o Lido, permanece desconfortavelmente alta, levantando questões sobre a centralização" da rede.

Segundo o banco, a próxima atualização do blockchain, prevista para o último trimestre deste ano, pode ajudar a impulsionar a atividade da rede, mas "as contínuas forças de queda no mercado cripto continuaram atuando como ventos contrários" nesse cenário.

