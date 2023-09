Google Cloud adiciona 11 novos blockchains em serviço de análise de dados

O serviço de análise de dados do Google Cloud chamado Big Query adicionou 11 novos blockchains à sua plataforma, que funciona como um armazém de dados para permitir que seus usuários façam consultas. Agora, o número de blockchains no Big Query é 19.

Foram adicionadas as redes: Avalanche, Arbitrum, Cronos, Fantom, Near, Optimism, Polkadot, Polygon, Tron e as redes de teste Polygon Mumbai e Ethereum Goerli. A última, no entanto, deixará de existir em janeiro de 2024, quando será substituída pela nova rede de testes Holešky.

O objetivo é dar aos desenvolvedores o acesso a dados do blockchain. O Google Cloud observou em um comunicado ao The Block que os usuários agora podem fazer consultas complexas na rede, como avaliar o número de NFTs cunhados ou comparar taxas de transação nessas redes.

Além disso, é disponibilizada também a integração com outros aplicativos como o Looker e o Planilhas Google.

Desde 2018, o Google Cloud possui blockchains integrados ao Big Query. As 11 novas redes se juntam ao Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Dash, Dogecoin e ZCash.

O Google Cloud também oferece serviços de infraestrutura Web3, além do suporte ao BigQuery. Entre esses serviços estão a hospedagem de nós e gerenciamento de operações de validação.

