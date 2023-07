Estratégia acertada bate recorde de staking na rede Ethereum

A Ethereum alcançou um recorde em staking com 23 milhões de unidades de ether depositados em sua rede. Esse marco foi impulsionado pelos depósitos significativos feitos pela LIDO, responsável por 32% do total, e pela atualização Shanghai, que trouxe mais liquidez e liberdade para os validadores.

Essa atividade de staking torna a rede mais segura, atrativa para novos usuários e potencialmente valoriza a criptomoeda, pois reduz a oferta disponível. Além da LIDO, a Coinbase e a Stakefish também contribuíram para os resultados, consolidando o sistema de staking e refletindo o crescente interesse dos investidores nesse mecanismo.

Confira mais detalhes no novo Cripto Drops, com o repórter João Pedro Malar:

