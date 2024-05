IA e blockchain: a união do futuro? Apostando no setor, BTG disponibiliza duas novas criptos na Mynt

Com o avanço da integração entre inteligência artificial (IA) e blockchain, muitos investidores, especialistas e empresas não querem ficar de fora do que pode ser a “união do futuro”. Nesse sentido, a Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, anunciou nesta quinta-feira, 16, a inclusão de duas novas criptomoedas de IA e soluções de escalabilidade disponíveis para investimento.

RenderToken (RNDR)

Lançada em 2017, a Render Network é uma plataforma distribuída de renderização de GPU – computadores superpotentes – que une artistas que precisam de poder computacional a operadores desses GPUs. Dessa forma, o aluguel destes recursos fica simplificado utilizando a tecnologia blockchain.

De acordo com os especialistas da Mynt em um anúncio, o token RNDR é crucial nesse ecossistema, transformando o processo de renderização e o tornando mais acessível, econômico e rápido.

Atualmente, a RNDR já possui um valor de mercado de US$ 4,11 bilhões, a colocando como a 24ª maior do mundo. Desde o início de 2024, a criptomoeda já subiu cerca de 109%.

Celestia (TIA)

Celestia é uma rede blockchain modular, que propõe a resolução de problemas de escalabilidade e permite a otimização de blockchains de segunda camada.

De acordo com os analistas da Mynt, a tecnologia da Celestia tem um potencial considerável de adoção por projetos que buscam soluções personalizadas e rápidas por possibilitar que desenvolvedores implementem blockchains rapidamente em seu ecossistema.

Relativamente nova, a TIA foi lançada em 2023 e já possui US$ 1,7 bilhão em valor de mercado.

