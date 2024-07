Messi faz criptomoeda disparar 300% após post no Instagram e gera rumores de ataque hacker

O mercado cripto foi pego de surpresa na última segunda-feira, 8, após o perfil do jogador Lionel Messi no Instagram compartilhar um story em que o atleta aparece ao lado do símbolo de uma criptomoeda meme que era, até então, amplamente desconhecida. Logo depois, porém, o ativo disparou mais de 350%.

A publicação na conta do jogador, que conta com mais de 500 milhões de seguidores, logo deu origem a especulações de que Messi poderia ter sido alvo de um ataque hacker na rede social e perdido o acesso ao perfil, com os golpistas se aproveitando para divulgar um falso investimento.

Até o momento, a equipe de comunicação do jogador não se pronunciou sobre o caso, mas o seu perfil no Instagram segue realizando publicações normalmente, indicando que o post sobre a criptomoeda foi oficial. Messi já divulgou outros criptoativos anteriormente.

Por ser um story, a publicação saiu do ar 24 horas após Messi compartilhar a imagem em seu perfil.

Nesse caso, os investidores também ficaram surpresos pelo ativo divulgado: a criptomoeda meme WATER. Pouco conhecida e até então pouco valiosa no mercado, o ativo foi lançado na rede blockchain Solana neste ano e saltou de uma cotação de US$ 0,00032 para US$ 0,00146.

O projeto afirma que busca criar um "impacto positivo no mundo com a ajuda da caridade", mas não dá detalhes sobre a sua operação. Entre as especulações sobre o motivo por trás da publicação por Messi, investidores apontaram uma ligação entre o ativo e a corretora Bitget.

A Bitget é uma das exchanges em que o WATER está listado, e a corretora conta com Messi como um dos seus parceiros publicitários desde outubro de 2022. Até o momento, porém, a empresa não negou ou confirmou alguma relação com a divulgação.

Por outro lado, investidores criticaram Messi por divulgar uma criptomoeda meme. Esses ativos são conhecidos pela alta volatilidade no mercado, o que dá espaço para ganhos consideráveis, mas também perdas significativas.

Além disso, diversos golpistas criam criptomoedas meme para atrair investidores se aproveitando da popularidade de um assunto na internet, mas então desviam os fundos investidos, deixando os investidores no prejuízo.