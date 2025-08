Após 'mês histórico' do setor, BTG adiciona criptomoeda às recomendações de agosto; saiba qual

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, afirmou nesta sexta-feira, 1º, que o mercado de criptomoedas teve um mês de julho "histórico" e "positivo", marcado por altas expressivas e por avanços na regulação do setor. Na carteira recomendada para o mês de agosto, analistas também trouxeram uma novidade entre os ativos.

Segundo os analistas, a alta do setor "foi sustentada pela continuidade do fluxo positivo nos ETFs, que ultrapassaram US$ 6 bilhões ao longo do mês, bem como a demanda por tesourarias corporativas, que superaram US$ 12 bilhões, refletindo o apetite pela tese de reserva de valor digital".

"Já na segunda quinzena, observou-se uma rotação de capital em direção às altcoins, especialmente aquelas de maior capitalização de mercado, impulsionando a performance destes criptoativos. Nesse contexto, a Ethereum foi um dos principais destaque", explicam.

O principal destaque em termos de regulação foi a sanção do Genius Act, um projeto de lei que regulamenta as stablecoins nos Estados Unidos. Houve, ainda, avanços no projeto mais amplo para regulamentação de todo o setor, aprovado pela Câmara norte-americana.

A avaliação da Mynt é que "considerando as robustas entradas institucionais via ETFs, a diversificação crescente de tesourarias corporativas e os avanços regulatórios consistentes nos EUA, o cenário permanece construtivo para os próximos meses".

"O panorama estrutural segue favorável à continuidade do movimento de valorização dos principais criptoativos", afirma o relatório.

As carteiras recomendadas de criptomoedas para agosto, disponíveis gratuitamente para clientes da Mynt e do BTG, trazem diversos ativos, mas um dos principais destaques é a inclusão da Curve, com ajustes correspondentes em relação aos outros ativos que compõem as carteiras.

"A principal mudança foi a entrada de Curve na carteira, ampliando exposição ao mercado de stablecoins, segmento fortalecido pelo Genius Act e pelo apetite institucional", explica o relatório. O projeto é apresentado pela plataforma como um "ponto central para a negociação" de stablecoins.

