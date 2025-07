Stablecoins seguem crescendo e superam Solana em adoção e uso prático

O número de carteiras que possuem stablecoins superou oficialmente o número de carteiras que possuem a criptomoeda SOL, da Solana. O novo marco mostra que o crescimento das stablecoins não é apenas uma questão de estatísticas — é um sinal de que o mundo cripto está gradualmente “amadurecendo”.

Após anos sendo vistas como ferramentas especulativas ou “brinquedos para entusiastas de tecnologia”, as criptomoedas estão passando por uma mudança estrutural. Dados recentes divulgados pela empresa Reown indicam que 38% de todas as carteiras digitais contam com stablecoins, contra 37% com Solana.

O dado parece sinalizar uma mudança nas prioridades dos investidores: de manter ativos digitais altamente voláteis para usar ativos digitais mais estáveis. Em outras palavras, o mercado de criptomoedas está entrando em uma fase de aplicação prática.

As stablecoins se tornaram uma parte essencial do ecossistema Web3. Ao contrário de outras narrativas, stablecoins não dependem de ciclos de mercado. Elas provam ser um encontro entre produto e mercado e são fáceis de usar para usuários comuns. Elas melhoram pagamentos transfronteiriços, e-commerce e DeFi e dominam o armazenamento de valor na economia digital em expansão.

Um fator-chave impulsionando o rápido crescimento das stablecoins é o avanço do ambiente regulatório, particularmente nos Estados Unidos. A sanção do Genius Act desencadeou uma nova onda de emissão de stablecoins por bancos, fundos de ativos e até grandes empresas de tecnologia.

A Chainlink afirmou que um novo “boom de emissão de stablecoins” está sendo lançado, impulsionado pelo ímpeto regulatório e crescente interesse das finanças tradicionais.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

No entanto, nem todos estão totalmente otimistas. O JPMorgan recentemente argumentou que a previsão de um mercado de stablecoin valendo US$ 2 trilhões até 2028 é “excessivamente otimista”, com um valor mais realista mais próximo de US$ 500 bilhões.

Enquanto isso, embora mais blockchains de primeira camada como Solana, Tron e BNB Chain estejam entrando na corrida das stablecoins, a Ethereum continua sendo o “lar” dominante em termos de volume e valor de transação.

Ainda assim, altas taxas de gás e escalabilidade limitada permanecem grandes barreiras. E isso abre caminho para blockchains de alto desempenho ganharem participação de mercado no futuro.

*Matéria original por Linh Bùi no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok