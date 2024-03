Após máximas consecutivas de preço, bitcoin continua subindo: movimento vai se manter?

O bitcoin segue renovando seu recorde histórico de preço nos últimos dias. Nesta quarta-feira, a maior criptomoeda do mundo atingiu novamente uma máxima histórica, feito que também ocorreu outras vezes ao longo desta e da última semana. No entanto, investidores e especialistas se questionam se o movimento de alta deve continuar à medida que o halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade, se aproxima.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 72.758, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda chegou a uma nova máxima histórica de US$ 73.637 na manhã desta quarta-feira, 13, mas agora apresenta certo recuo. No entanto, o bitcoin ainda acumula alta de quase 72% desde o início de 2024.

O otimismo tomou conta do mercado cripto e ganhou força no início do ano, quando foram aprovados os primeiros ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos. Hoje, a gigante do mercado tradicional BlackRock já possui mais de 200 mil BTC graças à forte demanda pelo investimento.

Além dos ETFs e do interesse institucional, o bitcoin ainda deve passar pelo halving, evento que corta a sua emissão pela metade a cada quatro anos. Em 2024, o halving deve acontecer em abril, faltando pouco mais de um mês para a data estimada.

Historicamente, o halving foi responsável por causar fortes movimentos de alta no bitcoin, que já ultrapassou sua máxima histórica anterior. Dados também mostram que após ultrapassar a máxima, o bitcoin chegou a dobrar de preço em poucos dias nas outras vezes em que isso aconteceu.

O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado cripto, está atualmente em 81 pontos, sinalizando “ganância extrema”.

Até o momento, o bitcoin segue em alta apesar de não ter dobrado de preço desde que ultrapassou a sua máxima histórica anterior de US$ 69 mil na última semana.

Alta do bitcoin deve se manter?

Apesar do forte otimismo no mercado, desta vez o cenário pode ser diferente para o bitcoin, principalmente após o halving. De acordo com Fernando Pereira, analista da Bitget, a criptomoeda pode cair até 30%.

“Falta quase um mês para o halving e, junto a ele, acredito que uma correção no mercado pode aparecer. Historicamente durante o halving nós temos uma rápida, porém pouco sutil correção. Não se assustem caso o bitcoin caia aproximadamente 30% próximo do halving antes de voltar a subir”, explicou Fernando Pereira.

