Bitcoin dispara, atinge nova máxima histórica e ultrapassa valor de mercado da prata

Nesta segunda-feira, 11, o bitcoin atingiu uma nova máxima histórica pela segunda vez consecutiva dentro de poucos dias. A principal criptomoeda do mercado vem em uma escalada de alta desde o início do ano e agora já vale mais que a prata, Meta (antigo Facebook), Tesla, Visa e outros gigantes.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 72.090, com alta de 3% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início de 2024, a principal criptomoeda do mercado subiu cerca de 70,5%.

"O movimento de alta do bitcoin reflete o sucesso dos ETFs de bitcoin à vista nos EUA e a ausência de fatores negativos no cenário atual. Nas últimas semanas, o mercado vivenciou apenas pequenas correções, que foram fruto de um excesso de alavancagem em posições compradas em um momento 'eufórico'", disse Lucas Josa, analista de criptoativos do BTG Pactual.

"Olhando para a dinâmica atual, com a emissão de dezenas de bilhões de dólares em stablecoins e praticamente US$ 10 bilhões de inflow nos ETFs, temos uma entrada gigantesca de liquidez no mercado, que fornece uma base forte para que o mercado continue subindo. Correções são normais e devem ser vistas como oportunidade até que a dinâmica atual seja alterada", acrescentou o especialista à EXAME. Recentemente, o BTG incluiu a exposição às criptomoedas em sua carteira recomendada tradicional.

Há apenas cinco dias, o bitcoin atingiu a sua máxima histórica anterior de novembro de 2021 em US$ 69 mil, evento comemorado por especialistas que enxergam uma "nova era" para o ativo. Há três dias, o bitcoin atingiu uma nova máxima histórica de US$ 70 mil e renovou pela segunda vez consecutiva este marco nesta segunda-feira, 11.

O valor de mercado do bitcoin atualmente está em US$ 1,415 trilhão, fazendo com que a criptomoeda ultrapasse a prata, que atualmente vale US$ 1,382 de acordo com dados do CompaniesMarketCap.

Além disso, o valor de mercado do bitcoin já ultrapassava gigantes do mercado como Meta, Tesla, Berkshire Hathaway e até mesmo a B3, a bolsa brasileira.

Criptomoedas hoje

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum e atual segunda maior do mundo, é cotado a US$ 4.059 no momento, com alta de 3% nas últimas 24 horas. De acordo com dados do CoinMarketCap, o ether chegou ao seu maior preço do último ano nesta segunda-feira, 11: US$ 4.065.

Apesar disso, o ether ainda está 17% abaixo de sua máxima histórica de 2021, em US$ 4.891. A segunda maior criptomoeda do mundo foi apontada pela Bernstein como o “próximo queridinho” de investidores institucionais.

Gigantes como a BlackRock, que já possui um ETF de bitcoin à vista nos EUA, também pleiteiam uma autorização da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) para um ETF de ether à vista no país.

Avalanche, Chainlink e Litecoin são as criptomoedas que mais se destacam nesta segunda-feira, 11, por suas altas significativas. De acordo com dados do CoinMarketCap, elas já subiram, respectivamente, 9,5%, 8,9% e 8,8% nas últimas 24 horas.

