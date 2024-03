ETFs de bitcoin têm novo recorde com US$ 1 bilhão em aportes diários

Os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista negociados nos Estados Unidos alcançaram um novo recorde depois de atrair mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões, na cotação atual) em aportes líquidos diários pela primeira vez. O marco foi atingido na última terça-feira, 12.

Os investimentos nos fundos continuam crescendo, já que os aportes diários ultrapassaram US$ 11,1 bilhões na soma dos últimos 13 dias. Em 12 de março, os ETFs registraram o maior volume diário de aportes de todos os tempos. O ETF da BlackRock atraiu a maior parte deste capital.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

O fundo foi responsável por atrair US$ 849 milhões em aportes, enquanto os ETFs de bitcoin das gestoras Ark Invest, VanEck e Fidelity registraram investimentos comparativamente menores, de US$ 93 milhões, US$ 82,9 milhões e US$ 51,6 milhões, respectivamente.

Como resultado direto dos aportes significativos de capital para os ETFs de bitcoin e do mercado de alta das criptomoedas, os investimentos armazenados pela rede blockchain do bitcoin atingiram US$ 2 bilhões por dia. Trata-se de mais um marco histórico para o ecossistema.

Além disso, o preço de mercado da criptomoeda vem registrando máximas históricas frequentemente nas últimas semanas. Nesta quarta-feira, 13, um novo recorde foi estabelecido, com a criptomoeda chegando à casa dos US$ 73 mil pela primeira vez.

Dos ETFs de bitcoin aprovados nos EUA, o da Franklin Templeton registrou os menores aportes, com US$ 148 milhões até o momento, enquanto o da BlackRock detém a maior parte, com US$ 11,4 bilhões. Na outra extremidade do grupo, o ETF da Grayscale reduz o saldo líquido dos fundos em uma base diária. No total, o GBTC perdeu US$ 11,1 bilhões nos últimos 13 dias.

Entretanto, a participação de mercado do fundo da Grayscale caiu abaixo de 50% pela primeira vez desde que os ETFs de bitcoin à vista começaram a ser negociados nos Estados Unidos em 11 de janeiro, reduzindo seu impacto negativo no segmento.

No primeiro dia de negociação dos ETFs de bitcoin, o fundo da Grayscale era responsável por cerca de 99,5% do total de ativos sob gestão. No entanto, os resgates diários consistentes do fundo – que atingiram uma média de US$ 329 milhões por dia na semana passada – têm corroído a participação de mercado do ETF desde então.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok