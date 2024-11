Verde, de Luis Stuhlberger, revela que investiu em bitcoin antes de disparada com vitória de Trump

A Verde Asset Management, gestora responsável por alguns dos fundos mais famosos do mercado financeiro brasileiro, revelou nesta segunda-feira, 11, que começou a investir no bitcoin. A empresa, comandada por Luis Stuhlberger, tomou a decisão pouco antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada em uma nota enviada pela gestora para seus clientes. Nela, a Verde explica que "montou uma pequena posição" de investimento na criptomoeda dias antes das eleições norte-americanas, em que Donald Trump derrotou Kamala Harris na disputa presidencial.

A Verde não deu detalhes sobre o quanto investiu em bitcoin, mas afirmou que a posição foi tomada junto com um reforço nos seus investimentos contra a moeda chinesa, o yuan, mantendo sua projeção de que a moeda deverá enfrentar um cenário desafiador nos próximos meses.

A decisão da gestora ocorreu em meio a uma grande euforia entre investidores em torno da relação entre Donald Trump e a criptomoeda. O político reverteu posições anteriores e passou a ser um grande defensor do setor, prometendo inclusive transformar os EUA na "capital mundial de cripto".

A mais recente disparada do bitcoin coincidiu, inicialmente, com o crescimento nas apostas em torno da vitória de Trump. Já no dia da eleição, a criptomoeda valorizou ainda mais com o indicativo do sucesso do republicano. Desde então, o ativo tem acumulado ganhos significativos e quebras consecutivas de recordes.

No momento, o bitcoin é cotado a quase US$ 89 mil, valorizando mais de 10% apenas nesta segunda-feira, 11, e acumulando ganhos de mais de 39% nos últimos sete dias.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Apesar da Verde não ter dado detalhes sobre o motivo do seu investimento no ativo, o movimento reflete uma crescente adoção da criptomoeda por parte de grandes agentes institucionais do mercado financeiro, com destaque para a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo e uma grande defensora da moeda digital.

Também na nota, a gestora de Luis Stuhlberger compartilhou que manteve uma posição neutra com relação às ações brasileiras e reduziu suas estimativas sobre a alta nos preços do petróleo. Ao mesmo tempo, ela projeta alta da rúpia indiana e queda do euro.