ETF de bitcoin vai desencadear demanda massiva de instituições, diz EY

O bitcoin está em alta demanda por investidores institucionais, mas aguarda a aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista para desencadear uma onda de compras, de acordo com um executivo de blockchain do provedor de serviços profissionais Ernst & Young (EY).

O líder global de blockchain da EY, Paul Brody, acredita que o bitcoin enfrenta muita demanda reprimida de instituições devido aos reguladores dos Estados Unidos não aprovarem um ETF de bitcoin à vista por anos.

Brody discutiu a perspectiva para a adoção da criptomoeda no programa Crypto Decrypted da CNBC em 23 de outubro, declarando que trilhões de dólares em dinheiro institucional estão esperando para entrar no bitcoin assim que um ETF de bitcoin for aprovado.

"Mas nenhum desses outros fundos institucionais pode tocar esse ativo, a menos que seja um ETF ou alguma outra forma de atividade abençoada pela regulamentação", disse o especialista em blockchain da EY, acrescentando:

"Se você olhar para as pessoas que estão comprando bitcoin, elas o estão comprando como um ativo. Elas não o estão comprando como uma ferramenta de pagamento. Aqueles que estão comprando Ethereum, estão comprando como uma plataforma de computação para transações comerciais e serviços DeFi [finanças descentralizadas]."

Os comentários de Brody chegam em meio a investidores globais observando de perto o processo regulatório de cripto pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que ainda não aprovou um único ETF de bitcoin à vista até agora. Várias empresas, incluindo Grayscale Investments, ARK Investment, BlackRock e Fidelity, entraram com pedidos na SEC para múltiplos produtos de ETF de bitcoin e estão aguardando uma resposta regulatória.

A Grayscale, que em agosto de 2023 ganhou um processo da SEC para revisão de um ETF de bitcoin à vista, recentemente protocolou um formulário de registro S-3 com a SEC para listar seu Grayscale Bitcoin Trust na Bolsa de Valores de Nova York Arca.

De acordo com o analista sênior de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, uma recente emenda ao ETF de bitcoin à vista da ARK Invest e 21Shares é um "bom sinal" de progresso e aprovações iminentes. O especialista em ETF acredita que as emendas ao ETF apresentadas em meados de outubro de 2023 podem ser em resposta direta às preocupações que a SEC pediu que os emissores de ETF abordassem.

