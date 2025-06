Amazon e Walmart avaliam lançar 'dólar digital' e entrar no mundo das stablecoins

As gigantes do varejo Amazon e Walmart estão avaliando a possibilidade de lançarem stablecoins próprias. As duas empresas se somam a um grupo crescente de grandes companhias de diferentes setores da economia que enxergam cada vez mais potencial nessas criptomoedas, que também são chamadas de "dólar digital" por serem pareadas à moeda norte-americana.

De acordo com informações divulgadas pelo Wall Street Journal, diversas multinacionais passaram a discutir nos últimos meses a possibilidade de criar stablecoins próprias. No caso da Amazon e do Walmart, o foco estaria na área de pagamentos, usando esses ativos digitais para reduzir tarifas pagas atualmente nessas operações.

Outra vantagem dessas criptomoedas que também chamou a atenção das empresas de varejo é a velocidade maior para a conclusão de transações. Segundo o jornal, a Amazon e o Walmart ainda estão nos "estágios iniciais" dos planos envolvendo as stablecoins, sem passos concretos.

As duas companhias ainda não definiram, por exemplo, se realmente vão emitir stablecoins próprias ou se apenas realizarão parcerias com criptomoedas pareadas ao dólar de outras empresas, permitindo o uso desses ativos como opção de pagamento para os seus clientes.

Regulação de stablecoins

A possibilidade ganhou força devido ao avanço da regulamentação das stablecoins nos Estados Unidos. A criação de um arcabouço específico para esses ativos já foi colocada como uma das prioridades legislativas do governo Trump para o ano de 2025, com um projeto mais avançado.

A expectativa é que o chamado Genius Act seja aprovado no Senado na próxima terça-feira, 17, mas ele ainda precisará ser votado na Câmara e, então, sancionado ou vetado por Donald Trump. Com uma legislação específica, grandes empresas teriam um cenário mais favorável para entrar no segmento.

Antes mesmo da criação da legislação, alguns gigantes do mercado já criaram stablecoins próprias. É o caso do PayPal, que lançou o PYUSD. No setor de varejo, o Mercado Livro lançou o Meli Dólar em 2024. Entretanto, a regulamentação deve atrair um número maior de companhias.

Um grupo de instituições financeiras formado pelo JPMorgan, Citi e Bank of America também está avaliando criar uma stablecoin própria. Além da Amazon e do Walmart, empresas do setor de viagens e hospedagens, como a Expedia, estão cogitando desenvolver stablecoins próprias.

