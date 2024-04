Stablecoin de dólar do PayPal tem queda de 38% na circulação em março

A PayPal USD (PYUSD), uma stablecoin pareada ao dólar emitida pela gigante de pagamentos online PayPal e pela empresa de blockchain Paxos — teve uma queda significativa na sua circulação em março. De acordo com o último relatório de transparência divulgada pela Paxos, a circulação da PYUSD totalizou US$ 188,5 milhões, 39% a menos que em fevereiro.

Em fevereiro e janeiro, a circulação do PayPal USD ultrapassou os US$ 304 milhões e US$ 301 milhões, respectivamente. Já em 29 de março, o tesouro do PayPal USD incluía US$ 14,9 milhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com um valor nominal de cerca de US$ 14,8 milhões.

Sabia que você pode investir nas stablecoins USDC, USDT e BTG Dol direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

A capitalização de mercado do PayPal USD vem caindo desde o final de fevereiro, após atingir níveis recordes de US$ 312 milhões em 26 de fevereiro, segundo dados do CoinGecko. A stablecoin teve um crescimento acentuado no início de 2024, com seu valor de mercado dobrando em cerca de um mês até meados de janeiro.

No momento, a capitalização de mercado do PYUSD é de US$ 194 milhões, com um aumento de cerca de 3% nos últimos sete dias. A queda na circulação do PYUSD ocorreu apesar de uma alta generalizada no mercado de criptomoedas, com o bitcoin quebrando recordes históricos acima de US$ 73 mil em 13 de março.

O Cointelegraph procurou a Paxos para comentar sobre a queda na circulação do PYUSD, mas ainda não recebeu resposta.

O PayPal lançou a stablecoin PYUSD em colaboração com a Paxos em agosto de 2023, promovendo-a como sendo projetado para pagamentos digitais e na Web3. Atrelado ao dólar, o PYUSD é respaldado por depósitos em dólares, títulos do Tesouro de curto prazo dos Estados Unidos e outros equivalentes de caixa.

Oito meses após o lançamento, o PYUSD emergiu como uma importante stablecoin, classificado como a 13ª maior por capitalização de mercado, superando o Pax Dollar (USDP) da Paxos e o Gemini Dollar (GUSD), segundo o CoinGecko.

Por outro lado, o ativo ainda tem dificuldades para expandir sua fatia de mercado e atrair mais usuários. O valor de mercado do PYUSD representa apenas 0,18% do total da stablecoin USDT, da Tether, que possui um valor de mercado de US$ 106,6 bilhões no momento. A capitalização de mercado total de todas as stablecoins soma US$ 155 bilhões atualmente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok