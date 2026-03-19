'Altseason' está morta, diz executivo de criptomoedas

Ciclos tradicionais de altcoins, conhecidos por grandes ralis generalizados chamados de “altseason”, ficaram para trás diante das novas dinâmicas do mercado cripto, segundo Andrei Grachev, sócio-diretor da DWF Labs, formadora de mercado e gestora de investimentos em criptoativos.

O excesso de tokens disputando um capital e atenção cada vez mais limitados, o menor número de participantes no mercado e a atuação dos fundos de índice em cripto (ETFs) mudando o fluxo de liquidez, são fatores que provocam essa disrupção, disse Grachev ao Cointelegraph.

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A preferência institucional por ativos digitais de grande capitalização, como bitcoin, ether e ativos do mundo real tokenizados (RWAs), também desvia capital e atenção dos altcoins, segundo ele.

“O extremo da cauda longa de tokens vai continuar existindo, mas deverá funcionar mais como apostas de alto risco ou jogos de cassino. O capital não vai crescer no ritmo necessário para sustentar tudo isso”, afirmou Grachev. Ele acrescentou:

“Isso significa janelas narrativas mais curtas, rotações mais agressivas e menos espaço para projetos fracos sobreviverem apenas pelo hype. O mercado está deixando os ralis generalizados de altcoins para trás e migrando para movimentos mais seletivos em setores específicos”.

Matt Hougan, diretor de investimentos da gestora Bitwise, também declarou que os ciclos tradicionais das altcoins acabaram, e que investidores institucionais estão de olho em instrumentos digitais com retorno ou ativos cripto que geram.

Valor de mercado das altcoins sofre forte queda desde colapso de outubro de 2025

38% das altcoins estão próximas das mínimas históricas, afirma o analista da CryptoQuant, Darkfost, que disse ser um cenário pior do que após o colapso da FTX.

“A liquidez está cada vez mais diluída pelo crescimento de projetos e tokens entrando no mercado”, afirmou ele ao Cointelegraph.

Mais de $209B saíram do mercado de altcoins nos últimos 13 meses. O valor de mercado das altcoins chegou a US$ 1,19 trilhão em outubro de 2025, antes de despencar para cerca de US$ 719 bilhões com o tombo do mercado.

Enquanto isso, os fluxos para ETFs de bitcoin seguem firmes, com cinco dias seguidos de entradas positivas, segundo dados da Farside Investors, enquanto os ETFs de altcoins seguem registrando saídas.

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