Bitcoin cai abaixo de US$ 70 mil após escalada de conflitos no Oriente Médio

Nesta quinta-feira, 19, o bitcoin voltou a ser negociado abaixo de US$ 70 mil com uma nova escalada no conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã. Especialistas apontam que a tensão geopolítica elevou a aversão a risco de investidores, prejudicando assim a cotação de ativos como o bitcoin.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 69.151, com queda de 0,9% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula queda de 1,7%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 23 pontos. A pontuação, no entanto, não é tão próxima dos níveis mais baixos que o índice chegou nos últimos meses, sinalizando sentimento extremo em 5 pontos.

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O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados globais sofreram após uma nova escalada no conflito entre EUA, Israel e Irã, que passou a atingir diretamente infraestruturas energéticas no Oriente Médio. Ataques a instalações de gás e petróleo elevaram os preços do petróleo, com o Brent ultrapassando US$ 111 e o WTI próximo de US$ 100, além de uma alta relevante no gás natural. O movimento aumentou os temores de stagflação global, pressionando bolsas asiáticas e europeias, enquanto o dólar se fortaleceu como ativo de proteção. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve adotou um tom mais hawkish, reduzindo expectativas de cortes de juros e reforçando o ambiente de aperto financeiro global", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Previsão para o bitcoin

"Já o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo negativa. O ambiente macro atual, com petróleo elevado, dólar forte e juros altos, reduz a liquidez global e aumenta a aversão ao risco, pressionando diretamente ativos como o BTC. A perda da região dos US$ 74 mil–72 mil indica enfraquecimento de momentum no curtíssimo prazo, com o mercado entrando em fase mais defensiva. O cenário mais provável é de continuação da pressão com possível variação entre US$ 69.5 mil e US$ 72.5 mil, enquanto investidores reagem ao fluxo macro e geopolítico", disse André Franco.

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