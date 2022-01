Alan Howard investe milhões em plataforma de vídeo baseda na rede Ethereum

A Livepeer, um protocolo baseado no blockchain Ethereum que ajuda startups a adicionar vídeos ao vivo e sob demanda em seus produtos, arrecadou 20 milhões de dólares em uma segunda rodada de investimentos Série B com o apoio dos novos investidores Alan Howard e Tiger Global, bem como a participação de seus investidores antigos.

O investimento ocorre cinco meses após a rodada inicial de Série B da Livepeer, que arrecadou 28 milhões de dólares e foi liderada pelo Digital Currency Group.

Howard foi cofundador da Brevan Howard Asset Management, um fundo de hedge europeu focado em negociações macro, mas deixou o cargo de CEO em 2019 para se concentrar em seus investimentos pessoais. Ele tem um patrimônio líquido de 2,8 bilhões de dólares, de acordo com a Forbes.

O envolvimento do bilionário no mundo dos criptoativos não vem de hoje. Em 2020, Howard liderou o investimento do fundo de hedge One River, de mais de 600 milhões de dólares em bitcoin e ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

O novo investimento irá para a expansão do go-to-market e da base de clientes utilizando o software de vídeo chamado MistServer, que a Livepeer adquiriu no último ano, segundo Doug Petkanics, o fundador e CEO da Livepeer, em uma entrevista.

O MistServer é uma tecnologia de entrega de conteúdo flexível que ajuda os desenvolvedores a construir em uma infraestrutura econômica e escalonar aplicativos de streaming em uma ampla variedade de verticais, incluindo entretenimento, eventos e jogos.

O roadmap de curto prazo da Livepeer inclui planos para vídeos inteligentes a partir da inteligência artificial e a entrega de conteúdo peer-to-peer, bem como moderação de conteúdo aprimorado por IA, detecção de músicas e vídeo fingerprinting.

A Livepeer planeja tornar o MistServer amplamente disponível para desenvolvedores de vídeo em um modelo de código aberto, em vez do modelo de licença normalmente utilizado na indústria dos vídeos.

Os planos futuros da empresa também incluem migrar mais de seu protocolo para uma solução de segunda camada que seria menos cara para operadores de nós e donos de tokens.

“Acho que este será o ano em que os aplicativos da Web 3.0 atingirão milhões de consumidores. Estou animado para que o Livepeer seja a camada de vídeo que impulsiona muito disso”, disse Petkanics.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

