BTG acelera em cripto, incorpora Mynt e expande oferta de produtos no setor

O BTG Pactual anunciou em comunicado a clientes, nesta segunda-feira (3), a integração da Mynt ao ecossistema do banco. A plataforma lançada em 2022 será englobada pelo BTG e os produtos e serviços relacionados a ativos digitais agora serão oferecidos nos aplicativos do próprio banco.

O banco diz que a mudança "reflete a convicção do BTG Pactual no crescimento do mercado" e que permitirá avançar ainda mais em cripto – setor em que demonstrou forte pioneirismo nos últimos anos.

A partir do início de setembro, todos os clientes da Mynt terão suas contas migradas para o BTG e passarão a negociar ativos digitais direto nos aplicativos do banco.

"Esta mudança é reflexo da evolução da estratégia de Digital Assets do BTG Pactual, que consolida sua marca neste setor e investe ainda mais no crescimento do mercado pós regulação", disse André Portilho, head de Digital Assets da empresa, citando a regulamentação de ativos digitais que o Banco Central publicou no fim do ano passado.

Regulação e novidades

O banco também afirma que, com a nova regulação, a mudança da Mynt para o BTG Pactual permitirá oferecer uma gama maior de produtos e serviços relacionados ao setor. Afinal, quanto mais ativos e serviços cripto uma empresa oferecer, maiores são seus requisitos regulatórios e o banco já possui uma estrutura avançada nesse sentido por ser uma instituição financeira supervisionada pelo BC.

"Com a migração, os clientes passarão a contar com uma oferta ainda mais ampla de produtos e serviços relacionados a ativos digitais por meio das plataformas do Banco, além da experiência e do atendimento reconhecidos do BTG Pactual", afirmou a empresa, em nota.

Além da compra e venda de bitcoin, ether, solana e afins, que já estava disponível na Mynt e agora será feita no BTG Investimentos, os clientes também poderão usar o app BTG Trader para uma experiência mais avançada de negociação.

O banco não confirma oficialmente, mas fontes sugerem interesse em produtos relacionados a stablecoins e ativos tokenizados, que estão no foco das instituições tradicionais que têm participado desse setor.

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