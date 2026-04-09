Agentes de IA preferem cripto a mercado tradicional, diz CEO

O avanço da inteligência artificial (IA) trouxe uma série de benefícios para usuários e empresas. Mas, além disso, pode colaborar para o avanço da digitalização financeira. Em um universo em que transações se tornam cada vez mais online e demandam infraestrutura que conecte países em todo o mundo, a integração da IA e as criptomoedas pode ser ‘natural’.

Michael Schaulov, CEO da Fireblocks, empresa que processa cerca de 15% das transações em blockchain do mundo, revelou em entrevista exclusiva à EXAME que a empresa já investe em inteligência artificial:

“Já usamos IA extensivamente em nossas soluções de segurança, incluindo prevenção a fraudes, testes de penetração e monitoramento. Ao mesmo tempo, essa tecnologia também fortalece os atacantes, criando uma corrida constante entre defesa e ataque.”

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A empresa, que fornece serviços de custódia de criptoativos, também utiliza a nova tecnologia para ajudar a garantir a segurança dos ativos de seus clientes:

“Com IA, é possível construir sistemas de segurança muito mais personalizados. Diferente de soluções genéricas, você pode criar uma arquitetura específica para cada cliente, adaptada exatamente às suas necessidades e vulnerabilidades.”

Agentes de IA e cripto

Para além da inteligência artificial como ferramenta de produtividade, os agentes de IA surgiram com o propósito de automatizar ainda mais as tarefas do dia a dia de empresas e usuários. Com o poder de realizar tarefas completas a partir de comandos, os agentes podem optar por utilizar o ecossistema cripto para realizar transações, ao invés da infraestrutura tradicional. À EXAME, Schaulov mencionou que a preferência se dá pela eficiência da tecnologia blockchain e o acesso facilitado aos agentes.

“Se você der a escolha para agentes de IA, eles tendem a preferir infraestrutura cripto em vez de sistemas tradicionais. Isso não é por uma preferência ideológica, mas por uma questão puramente tecnológica, ligada à eficiência, automação e acesso a dados”, disse o executivo.

“Estamos investindo massivamente em inteligência artificial e isso já é o presente, não o futuro. Qualquer empresa que esteja trabalhando com isso hoje percebe o impacto imediato. Os agentes de IA estão se tornando cada vez mais capazes de executar tarefas de forma autônoma e eficiente”, concluiu.

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