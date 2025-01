Ações da MicroStrategy se igualam às ‘Sete Magníficas’ em volume de negociação

A MicroStrategy se tornou um dos destaques do mercado de ações dos Estados Unidos em 2024. As ações da empresa dispararam mais de 370% no acumulado do ano e atingiram o seu maior valor da história. Com isso, a companhia conseguiu entrar no índice Nasdaq 100. E algumas de suas métricas já são semelhantes às das ações das "Sete Magníficas".

O termo reúne as sete maiores empresas de tecnologia do mercado americano: Nvidia, Microsoft, Tesla, Meta, Apple, Amazon e Alphabet (a dona do Google). Cada uma dessas companhias vale mais de US$ 1 trilhão. Combinadas, elas formariam a segunda maior bolsa de valores do mundo. Exatamente por esse tamanho, elas costumam estar entre as ações mais negociadas do mercado.

A MicroStrategy ainda tem um valor muito inferior ao dessas empresas — hoje, sua capitalização é de pouco mais de US$ 81 bilhões. Mas, mesmo assim, a empresa conseguiu algumas métricas de negociação semelhantes ao do grupo ao longo de 2024. E dados indicam que a companhia conseguiu repetir o feito entre o fim de 2024 e o início de 2025.

Dados reunidos pela plataforma MarketChameleon indicam que, entre 2 de dezembro e 7 de janeiro, a MicroStrategy teve uma média de 24 milhões de ações negociadas diariamente. A métrica foi superior à de duas das sete magníficas: a Meta acumulou uma média de 12,2 milhões, enquanto a Microsoft teve uma média de 20 milhões.

No início de dezembro, a MicroStrategy ainda chegou a superar cinco das sete ações em termos de volume negociado, ficando atrás apenas de duas das empresas que mais ficaram nos holofotes dos investidores no ano passado, Nvidia e a Tesla.

Outra métrica também é maior que a de qualquer ação dos sete gigantes de tecnologia: a volatilidade de seus papéis. O índice atual de volatilidade das ações da empresa está na casa dos 105 pontos. A mais próxima é a Tesla, com uma volatilidade de 71 pontos. E o valor está inclusive maior que o de investimentos diretos em bitcoin: o ETF da BlackRock, por exemplo, tem uma volatilidade menor.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Os dados não indicam que a MicroStrategy tem chances de se juntar a esse grupo, mas reforçam a capacidade da empresa de se reinventar e atrair investidores. O movimento ocorre principalmente pelo plano da companhia de comprar periodicamente unidades de bitcoin. Hoje, ela é a maior detentora institucional do ativo.

Com isso, a empresa tem conseguido atrair investidores que veem suas ações como um instrumento de exposição indireta ao bitcoin ou que acreditam no potencial da companhia ser beneficiada pela alta da criptomoeda. Há, ainda, investidores mais especulativos, que buscam lucrar com a estratégia da MicroStrategy para reunir capital para as compras do ativo.