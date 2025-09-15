Future of Money

Ações da Helius disparam mais de 150% após anúncio de reserva com criptomoeda

Empresa da área da saúde anunciou adoção da Solana como ativo de reserva, com investimento que contará com apoio da Pantera Capital

Helius: ações da empresa dispararam com reserva de criptomoeda (Divulgação / Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11h59.

As ações da Helius Medical Technologies disparam nesta segunda-feira, 15, transformando a companhia em um dos principais destaques positivos na bolsa de valores de Nasdaq. O salto reflete um novo projeto da empresa envolvendo a criptomoeda Solana.

A Helius anunciou que conseguiu captar mais de US$ 500 milhões para comprar unidades da Solana e transformar a criptomoeda em seu novo ativo de reserva principal. A ideia também é redirecionar o seu modelo de negócios a partir de um novo foco na criptomoeda.

  • Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta sua vaga!

A empresa atua na área de tecnologia para a área de saúde, mas deve ter uma forte mudança em relação às suas operações e mercado. Entretanto, a transformação tem sido bem-recebida pelo mercado até o momento: as ações disparam mais de 160% apenas nesta segunda-feira.

Com a forte valorização, as ações da Helius são cotadas acima dos US$ 20, o mais alto desde junho deste ano. Os papéis da companhia tiveram uma desvalorização intensa nos últimos anos, com uma perda acumulada de 96% apenas em 2025 e de quase 100% nos últimos cinco anos.

Por isso, o anúncio de criação da reserva de Solana indica que a empresa aposta na criptomoeda para conseguir se recuperar e voltar a atrair investidores. Por enquanto, a medida parece estar dando certo, mesmo com a ação ainda distante do auge da sua popularidade.

O anúncio chamou atenção do mercado principalmente pela participação da Pantera Capital na estratégia. A empresa de investimento de capital de risco está entre as companhias que participaram de rodada de captação de fundos para a criação da reserva de Solana.

A Helius também informou que pretende usar o ativo para gerar uma receita passiva com a sua reserva, graças à lógica de staking envolvendo a criptomoeda. Ela ainda avalia o envolvimento com "oportunidades" de uso dos ativos para empréstimos e outras aplicações.

Com o anúncio, a Helius se soma a um conjunto de empresas com ações negociadas nas bolsas dos Estados Unidos que decidiram adotar criptomoedas como ativos de reservas. A medida tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, mas os resultados têm variado dependendo da empresa e do ativo escolhido.

