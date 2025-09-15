Ações da Helius disparam mais de 150% após anúncio de reserva com criptomoeda

As ações da Helius Medical Technologies disparam nesta segunda-feira, 15, transformando a companhia em um dos principais destaques positivos na bolsa de valores de Nasdaq. O salto reflete um novo projeto da empresa envolvendo a criptomoeda Solana.

A Helius anunciou que conseguiu captar mais de US$ 500 milhões para comprar unidades da Solana e transformar a criptomoeda em seu novo ativo de reserva principal. A ideia também é redirecionar o seu modelo de negócios a partir de um novo foco na criptomoeda.

A empresa atua na área de tecnologia para a área de saúde, mas deve ter uma forte mudança em relação às suas operações e mercado. Entretanto, a transformação tem sido bem-recebida pelo mercado até o momento: as ações disparam mais de 160% apenas nesta segunda-feira.

Com a forte valorização, as ações da Helius são cotadas acima dos US$ 20, o mais alto desde junho deste ano. Os papéis da companhia tiveram uma desvalorização intensa nos últimos anos, com uma perda acumulada de 96% apenas em 2025 e de quase 100% nos últimos cinco anos.

Por isso, o anúncio de criação da reserva de Solana indica que a empresa aposta na criptomoeda para conseguir se recuperar e voltar a atrair investidores. Por enquanto, a medida parece estar dando certo, mesmo com a ação ainda distante do auge da sua popularidade.

O anúncio chamou atenção do mercado principalmente pela participação da Pantera Capital na estratégia. A empresa de investimento de capital de risco está entre as companhias que participaram de rodada de captação de fundos para a criação da reserva de Solana.

A Helius também informou que pretende usar o ativo para gerar uma receita passiva com a sua reserva, graças à lógica de staking envolvendo a criptomoeda. Ela ainda avalia o envolvimento com "oportunidades" de uso dos ativos para empréstimos e outras aplicações.

Com o anúncio, a Helius se soma a um conjunto de empresas com ações negociadas nas bolsas dos Estados Unidos que decidiram adotar criptomoedas como ativos de reservas. A medida tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, mas os resultados têm variado dependendo da empresa e do ativo escolhido.

