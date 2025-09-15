Dona da Bolsa de Londres lança plataforma blockchain para tokenização de ativos

Tokenização: dona da Bolsa de Londres lançou plataforma blockchain (Jason Alden/Bloomberg/Getty Images)
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 14h45.
O London Stock Exchange Group, empresa responsável pela Bolsa de Londres, anunciou nesta segunda-feira, 15, o lançamento de uma plataforma blockchain própria focada na tokenização de ativos. Segundo a companhia, o foco inicial para o uso da ferramenta será a tokenização de fundos de investimento.
De acordo com a empresa, a plataforma foi construída a partir do Azure, serviço de computação em nuvem oferecido pela Microsoft. Batizado de Digital Market Infrastructure, o nome do projeto sinaliza a intenção da companhia de oferecer uma nova infraestrutura digital para o mercado financeiro.
O LSE Group disse que permitirá a tokenização e emissão de fundos de investimento, além de realizar a liquidação de ativos tokenizados. A companhia disse que a gestora MembersCap realizou a primeira operação de tokenização de fundo usando a nova plataforma.
Executivos da empresa destacaram que o escopo inicial da plataforma representa uma "primeira fase" do projeto. A expectativa é que ele expanda as classes de ativos que poderão ser tokenizadas usando a plataforma, mas ainda não está claro quais ativos entrarão na lista.
O lançamento pela dona da Bolsa de Londres reforça um interesse crescente de empresas tradicionais do mercado pela tokenização. O processo envolve o registro, emissão, negociação e transferência de ativos diretamente por meio da tecnologia blockchain.
Especialistas na tecnologia afirmam que o uso de blockchains gera mais velocidade, transparência e escalabilidade para ativos. Com isso, é possível usá-la para reduzir custos e baratear investimentos, ajudando na ampliação do alcance de produtos de investimento.
E o LSE Group não é a única bolsa de valores interessada na tokenização. A dona da Bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, entrou no início do mês com um pedido junto aos reguladores norte-americanos para começar a listagem para seus investidores de ações e ETFs tokenizados.
Se o pedido for aprovado pelo regulador, os novos ativos tokenizados poderiam ser disponibilizados no mercado a partir do terceiro trimestre de 2026, segundo projeções da empresa. A tokenização e a tecnologia blockchain também permitiriam uma negociação de ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
