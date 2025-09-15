Future of Money

Dona da Bolsa de Londres lança plataforma blockchain para tokenização de ativos

London Stock Exchange Group anunciou plataforma própria para ajudar na tokenização de fundos privados de investimento

Tokenização: dona da Bolsa de Londres lançou plataforma blockchain (Jason Alden/Bloomberg/Getty Images)

Tokenização: dona da Bolsa de Londres lançou plataforma blockchain (Jason Alden/Bloomberg/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 14h45.

O London Stock Exchange Group, empresa responsável pela Bolsa de Londres, anunciou nesta segunda-feira, 15, o lançamento de uma plataforma blockchain própria focada na tokenização de ativos. Segundo a companhia, o foco inicial para o uso da ferramenta será a tokenização de fundos de investimento.

De acordo com a empresa, a plataforma foi construída a partir do Azure, serviço de computação em nuvem oferecido pela Microsoft. Batizado de Digital Market Infrastructure, o nome do projeto sinaliza a intenção da companhia de oferecer uma nova infraestrutura digital para o mercado financeiro.

O LSE Group disse que permitirá a tokenização e emissão de fundos de investimento, além de realizar a liquidação de ativos tokenizados. A companhia disse que a gestora MembersCap realizou a primeira operação de tokenização de fundo usando a nova plataforma.

Executivos da empresa destacaram que o escopo inicial da plataforma representa uma "primeira fase" do projeto. A expectativa é que ele expanda as classes de ativos que poderão ser tokenizadas usando a plataforma, mas ainda não está claro quais ativos entrarão na lista.

Tokenização avança no mercado

O lançamento pela dona da Bolsa de Londres reforça um interesse crescente de empresas tradicionais do mercado pela tokenização. O processo envolve o registro, emissão, negociação e transferência de ativos diretamente por meio da tecnologia blockchain.

Especialistas na tecnologia afirmam que o uso de blockchains gera mais velocidade, transparência e escalabilidade para ativos. Com isso, é possível usá-la para reduzir custos e baratear investimentos, ajudando na ampliação do alcance de produtos de investimento.

E o LSE Group não é a única bolsa de valores interessada na tokenização. A dona da Bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, entrou no início do mês com um pedido junto aos reguladores norte-americanos para começar a listagem para seus investidores de ações e ETFs tokenizados.

Se o pedido for aprovado pelo regulador, os novos ativos tokenizados poderiam ser disponibilizados no mercado a partir do terceiro trimestre de 2026, segundo projeções da empresa. A tokenização e a tecnologia blockchain também permitiriam uma negociação de ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana.

