Acionistas da Microsoft rejeitam plano de investimento em bitcoin

Os acionistas da Microsoft rejeitaram nesta terça-feira, 10, uma proposta que obrigaria a gigante de tecnologia a investir em bitcoin. Apesar do mercado avaliar que as chances de rejeição eram altas, havia uma avaliação de que a aprovação do plano poderia contribuir para a intensificação do ciclo de valorização da criptomoeda.

A proposta foi apresentada pelo Centro Nacional de Pesquisa em Políticas Públicas. Como a organização é acionista da empresa, a proposta precisou ser considerada pelos outros acionistas na reunião anual da companhia. O conselho da empresa recomendou que o plano fosse rejeitado.

O principal argumento dos conselheiros era que a volatilidade do bitcoin ainda é muito alta para justificar um investimento pela Microsoft. Em um comunicado, a empresa explicou que a possibilidade de investir na criptomoeda "já foi cuidadosamente considerada" pelos executivos da gigante de tecnologia em outras ocasiões.

Já os defensores do plano argumentavam que o bitcoin poderia ser uma alternativa de investimento para a Microsoft como reserva de valor, considerando a forte valorização do ativo no longo prazo. Eles citavam, ainda, a MicroStrategy como um exemplo de empresa que passou a investir na criptomoeda e viu suas ações dispararem recentemente.

Caso a proposta fosse referendada pelos acionistas, analistas afirmavam que o episódio representaria uma nova validação do bitcoin e poderia impulsionar a sua adoção institucional pelo simbolismo em torno da gigante de tecnologia, potencialmente impactando positivamente no preço do ativo. Não havia a expectativa, porém, que a Microsoft fosse investir quantias significativas.

João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, comenta que "o resultado já era amplamente esperado, considerando a recomendação do board da Microsoft de rejeitar a proposta, citando preocupações com volatilidade e alinhamento com sua estratégia de investimentos mais conservadora".

Sobre a queda do bitcoin nesta terça-feira, 10, o analista avalia que ela não está ligada à rejeição da proposta: "O desempenho recente do bitcoin está mais relacionado a uma correção técnica saudável após a forte valorização dos últimos meses do que à decisão da Microsoft".

"A retração reflete a realização de lucros em um movimento esperado dentro de uma tendência de alta ainda intacta, respaldada pelo crescente interesse institucional e pela crescente consolidação da narrativa do bitcoin como reserva de valor digital", ressalta.