Microsoft vai investir em bitcoin? Empresa abre votação sobre proposta e anima mercado

A Microsoft anunciou na última quinta-feira, 24, que abriu uma votação para que seus acionistas decidam sobre uma proposta para a gigante de tecnologia começar a investir em bitcoin. O conselho da empresa recomenda que o plano seja rejeitado, mas a possibilidade de aprovação animou o mercado cripto nas últimas horas.

De acordo com documentos enviados pela Microsoft à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, a proposta foi submetida pelo Centro Nacional de Pesquisa em Políticas Públicas. Como a organização é acionista da empresa, a proposta precisará ser considerada pelos outros acionistas.

Na proposta, a organização afirma que "em períodos de inflação consistente e muitas vezes desenfreada, a situação financeira de uma empresa é infelizmente medida não só pela forma como conduz os seus negócios, mas também pela forma como armazena os lucros dos seus negócios".

A organização afirma que o bitcoin poderia ser uma alternativa de investimento para a Microsoft como reserva de valor, considerando a forte valorização do ativo no longo prazo. Ela cita, ainda, a MicroStrategy como um exemplo de empresa que passou a investir na criptomoeda e viu suas ações dispararem recentemente.



"Como o bitcoin é uma excelente, se não a melhor, proteção contra a inflação e os rendimentos dos títulos corporativos são inferiores à verdadeira taxa de inflação, as empresas também não devem arriscar o valor dos acionistas ignorando completamente o bitcoin. No mínimo, as empresas devem avaliar os benefícios de manter alguns, mesmo que apenas 1%, dos seus ativos em bitcoin", defende a proposta.

Por outro lado, o próprio conselho da Microsoft recomenda a rejeição da proposta. Em um comunicado, a empresa explicou que a possibilidade de investir na criptomoeda "já foi cuidadosamente considerada" pelos executivos da gigante de tecnologia em outras ocasiões.

A empresa "avalia uma vasta gama de ativos para financiar as operações em curso da Microsoft, incluindo ativos que podem proporcionar diversificação e proteção contra a inflação, e para mitigar o risco de perdas econômicas significativas devido ao aumento das taxas de juro".

"Avaliações anteriores incluíram o bitcoin e outras criptomoedas entre as opções consideradas, e a Microsoft continua monitorando tendências e desenvolvimentos relacionados às criptomoedas para informar futuras tomadas de decisão", destacou a empresa.

Na visão da companhia, "a volatilidade é um fator a se considerar na avaliação de investimentos em criptomoedas para aplicações de tesouraria corporativa, que exigem investimentos estáveis ​​e previsíveis para garantir liquidez e financiamento operacional".

Votação por acionistas

A proposta poderá ser votada pelos acionistas até 9 de dezembro. Entretanto, a decisão, na prática, será tomada apenas por um pequeno grupo de investidores, que possuem uma quantia mais significativa de ações e, portanto, direito ao voto.

Atualmente, os maiores acionistas da Microsoft são as gestoras Vanguard - tradicionalmente oposta a cripto - e BlackRock - favorável ao bitcoin e que recentemente lançou um ETF do ativo -, além dos bilionários Bill Gates - que afirmou que nunca investiu em criptomoedas - e Steve Ballmer.