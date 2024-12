Criptomoedas hoje: bitcoin cai para US$ 97 mil em movimento de correção do mercado; entenda

Nesta terça-feira, 10, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados em queda. “No vermelho”, o setor movimentou cerca de US$ 338 bilhões apenas nas últimas 24 horas. De acordo com um especialista do BTG, uma “limpeza” era necessária no mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 97.303, com queda de 1,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar da queda recente desde sua última máxima histórica em quase US$ 104 mil, o bitcoin ainda acumula alta de mais de 22% nos últimos 30 dias.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, outras criptomoedas também são negociadas em queda nesta terça-feira, 10.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.709, com queda de 4,8% nas últimas 24 horas.

Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, se destacam por quedas expressivas Polkadot, Stellar e Bitcoin Cash, que despencaram 13,3%, 13% e 12,5%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O que está acontecendo?

“Em 24 horas, tivemos mais de US$ 1,3 bilhão de liquidação de posições compradas e US$ 184 milhões em posições vendidas. Tivemos um movimento de correção bem forte no mercado, mas precisávamos dessa ‘limpeza’, na minha opinião. Inclusive, já vemos alguns ativos que voltaram muito bem, como a SUI e AAVE, o que não é novidade para ativos que têm bons fundamentos e que já estavam performando bem no mercado”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta terça-feira, 10.

“Tivemos uma pressão de compra positiva ontem, o mercado voltou em uma ‘estilingada’, mas na minha opinião já deveria ter voltado um pouco mais, o que traz um certo receio. Pode ser que o mercado fique negociando de lado nesses próximos dias ou semanas”, acrescentou.

