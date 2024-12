Microsoft vai investir em bitcoin? Entenda os possíveis impactos da decisão

O bitcoin teve um ano de 2024 agitado, marcado por eventos importantes que impulsionaram o preço da criptomoeda até um novo recorde acima de US$ 100 mil. Entretanto, o ativo ainda poderá ser afetado por outro evento que tem chamado a atenção do mercado: a possibilidade da Microsoft aprovar uma proposta de investimento na moeda digital.

A proposta foi apresentada pelo Centro Nacional de Pesquisa em Políticas Públicas. Como a organização é acionista da empresa, a proposta precisará ser considerada pelos outros acionistas. O conselho da empresa recomenda que o plano seja rejeitado, mas a decisão caberá aos acionistas. O resultado da votação sairá na próxima terça-feira, 10.

A organização afirma que o bitcoin poderia ser uma alternativa de investimento para a Microsoft como reserva de valor, considerando a forte valorização do ativo no longo prazo. Ela cita, ainda, a MicroStrategy como um exemplo de empresa que passou a investir na criptomoeda e viu suas ações dispararem recentemente.

"Como o bitcoin é uma excelente, se não a melhor, proteção contra a inflação e os rendimentos dos títulos corporativos são inferiores à verdadeira taxa de inflação, as empresas também não devem arriscar o valor dos acionistas ignorando completamente o bitcoin. No mínimo, as empresas devem avaliar os benefícios de manter alguns, mesmo que apenas 1%, dos seus ativos em bitcoin", defende a proposta.

Para o conselho da empresa, porém, a volatilidade da criptomoeda ainda é muito alta para justificar um investimento da Microsoft.

Impacto para o bitcoin

João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que "se a Microsoft decidir incorporar o bitcoin ao seu balanço, o impacto será significativo em duas frentes. Do ponto de vista midiático, a decisão representaria uma validação robusta para o bitcoin como ativo institucional, reforçando sua credibilidade no mercado global".

"Empresas como Tesla e MicroStrategy já pavimentaram esse caminho, mas o peso de uma gigante como a Microsoft ampliaria essa narrativa", destaca. A tendência é que a aprovação impulsionaria um movimento de pressão de acionistas para que empresas adotem a criptomoeda como uma reserva de valor.

Por outro lado, mesmo que o plano seja aprovado, a expectativa é que a Microsoft não investiria valores significativos na criptomoeda, ao menos não inicialmente. Nesse sentido, o benefício para o ativo poderia vir mais do simbolismo da decisão.

Segundo Galhardo, "em termos de preço, a decisão teria potencial para impulsionar o bitcoin no curto prazo, devido à expectativa de compra e à sinalização positiva ao mercado. Além disso, poderia desencadear um efeito cascata, estimulando outras grandes corporações a seguirem a mesma estratégia".

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Fabricio Tota, diretor de Novos Negócios do Mercado Bitcoin, comenta que "o simples fato da Microsoft levar à votação a proposta de investir em bitcoin já é uma conquista significativa para o mercado cripto. Uma empresa conhecida por seu conservadorismo e avaliada em mais de US$ 3 trilhões está discutindo seriamente um movimento que simboliza uma mudança radical em relação à descentralização".

"Se aprovada, essa decisão não só validaria o bitcoin como um ativo estratégico para uma tesouraria, mas também abriria um precedente para outras grandes corporações. Além de influenciar o preço no curto prazo, a entrada da Microsoft poderia acelerar a adoção institucional, consolidando o bitcoin como peça-chave no futuro financeiro global", avalia.

A visão é compartilhada por Ricardo Dantas, CEO da Foxbit, que comenta que "esse é um movimento que vamos ver cada vez mais: grandes players entrando no mercado usando parte do capital da empresa como reserva de valor e estratégia de aumentar o próprio capital".

Para o executivo, a decisão pode reforçar a tendência do bitcoin chegar à casa dos US$ 115 mil ainda neste ano, já que reforçaria expectativas de uma demanda crescente pelo ativo mesmo com uma oferta limitada.