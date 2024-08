5 criptomoedas que podem valorizar em agosto, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas teve um mês de julho marcado por altos e baixos, impactado por desdobramentos tanto específicos do setor cripto quanto mais amplos, atrelados às preocupações entre investidores sobre o atual momento da macroeconomia global. Entretanto, o mês chegou ao fim com um cenário melhor que no seu início.

Especialistas apontam que a situação macroeconômica, em especial dos Estados Unidos, seguirá no radar dos investidores, enquanto eventos internos que pesaram negativamente no mercado cripto devem perder a força em agosto.

Com isso, eles apontam alguns ativos que possuem potencial de valorização ao longo das próximas semanas. Confira!

Bitcoin

Pedro Gutierrez, diretor regional Latam da CoinEx, aponta que o bitcoin apresenta "ligeira inclinação de alta, indicando que, embora o preço tenha tido vários picos e quedas, ele permanece dentro de uma faixa específica sem uma direção definida. Este movimento lateral com uma ligeira tendência de alta sugere que, embora haja tentativas de romper níveis de resistência, o mercado ainda não decidiu uma direção clara".

"O volume de negociação mostrou aumentos significativos em certos pontos, o que é indicativo de um interesse renovado no bitcoin durante esses períodos. Esses picos no volume de negociação frequentemente coincidem com movimentos acentuados de preços, pois refletem grandes fluxos de entrada ou saída de investidores", ressalta.

Sobre o futuro do preço da criptomoeda, ele comenta que "quanto às resistências e suportes, níveis críticos são identificados no gráfico. As resistências estão localizadas em US$ 71.645,02 e US$ 73.234,00. Esses níveis são onde o preço encontrou dificuldade em superar no passado e podem atuar como barreiras no futuro".

"Por outro lado, os níveis de suporte estão localizados entre US$ 60 mil e US$ 52 mil. Esses níveis têm servido como uma base onde o preço encontrou suporte e se recuperou repetidamente, sugerindo uma forte demanda nessas faixas de preço", diz.

Ethereum

Theodoro Fleury, gestor de diretor de investimentos da QR Asset, ressalta que o ether é um dos ativos que merece atenção ao longo das próximas semanas de agosto, em especial devido aos possíveis impactos do lançamento dos novos ETFs da criptomoeda nos Estados Unidos, após meses de espera.

"Com os novos ETFs de ether já totalmente operacionais nas bolsas americanas, a tendência do ativo, como já esperado, tem sido determinada pelo fluxo de recursos direcionados a esses novos veículos. Essa semana, se excluirmos o fluxo específico do ETF da Grayscale, o somatório dos outros produtos começa a dar sinais de melhora, e com isso podemos ter uma performance relativa interessante do ether versus o mercado como um todo", projeta.

Solana

Já Gutierrez aponta que a sol, criptomoeda da Solana, é outro ativo que merece atenção neste mês. Ela tem apresentado "direção clara de alta desde meados de junho, com a criptomoeda registrando consistentemente mínimas e máximas mais altas. Esse padrão sugere um fortalecimento contínuo do mercado de Solana, indicando aumento de demanda e confiança entre os investidores".

"O volume de negociação mostrou um aumento significativo em julho, com picos notáveis, sugerindo crescente interesse e participação no mercado. Esse aumento no volume pode estar associado a eventos fundamentais positivos, bem como a um aumento geral na atividade do mercado de criptomoedas", afirma.

NEAR

José Artur Ribeiro, CEO da Coinext, cita a criptomoeda NEAR, do Near Protocol, como um ativo que pode ser destaque em agosto. "O Near Protocol é uma plataforma de blockchain de camada 1 projetada para oferecer alta escalabilidade e baixo custo de transações, com foco em melhorar a usabilidade e a eficiência das aplicações descentralizadas (dApps)", explica.

Segundo ele, o lançamento de uma nova ferramenta de inteligência artificial ligada ao projeto e o lançamento de um novo fundo de investimento no ativo na bolsa de valores da Suécia são dois eventos que podem favorecer o ativo nas próximas semanas.