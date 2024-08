Correção do bitcoin deve persistir? Confira as perspectivas de um especialista do BTG

Nesta sexta-feira, 2, o bitcoin e as principais criptomoedas se encaminham para um encerramento semanal no vermelho. Após um momento de otimismo com o apoio do ex-presidente Donald Trump, a classe de ativos sofre novamente com correções conforme os conflitos entre Israel e Irã ganham força e o banco central norte-americano mantém a taxa de juros inalterada no país.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 64.753, com queda de apenas 0,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a principal criptomoeda do mercado acumula queda de 4,2%. Apesar disso, o bitcoin já subiu cerca de 53% desde o início do ano.

O que está acontecendo com as criptomoedas?

“O mercado cripto caminha para um fechamento semanal negativo, influenciado principalmente pelo cenário de aversão a risco global que se espalha pelas principais classes de ativos”, justificou Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“O índice de volatilidade do S&P500, o VIX, volta a ultrapassar a marca de 20 pela primeira vez desde abril. Essa alta volatilidade reflete as crescentes preocupações com a saúde da economia americana e as perspectivas para as empresas de tecnologia. Os dados do Payroll nessa manhã reforçaram ainda mais esses receios, mostrando um aumento na taxa de desemprego, que subiu para o maior patamar desde novembro de 2021”, acrescentou.

Bitcoin vai continuar caindo?

“Para o bitcoin e especialmente as altcoins, esse cenário global de aversão a risco e alta volatilidade pode continuar pressionando negativamente os preços no curto prazo”, concluiu o especialista à EXAME.

Além do bitcoin, outras criptomoedas conhecidas como “altcoins” também apresentam queda nesta sexta-feira, 2.

Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, XRP é a que mais cai, com queda de 5,2% de acordo com dados do CoinMarketCap. SOL e LINK também caem aproximadamente 3,5%.

