Investidor ou trader de criptomoedas? Tem diferença?

No mundo das finanças, duas palavras são confundidas com frequência: investimento e especulação. Muitos acreditam estar investindo quando, na verdade, estão especulando.

Com a ilusão do lucro rápido, uma estratégia de especulação que virou popular no mercado cripto é o day trade. A alta volatilidade é sedutora e atrai principalmente investidores ansiosos.

Eu já fui um "emocionado" e perdi dinheiro. Depois de muitos anos de estrada e aprendizado, consegui entender a dinâmica da criptoesfera e trabalhar meu emocional.

Ainda sim, eu não teria resistência psicológica suficiente para viver como day trader.

Até recorro ao trade de forma pontual, principalmente o swing trade, uma estratégia de perspectiva menos imediata que o day trade. Pode durar dias, semanas ou até meses. Mas faço apenas quando tenho um objetivo específico em torno de algum ativo.

Não quero com isso fazer nenhum julgamento de valor, tenho amigos que atuam como day traders com muito sucesso. A maioria dos que tentam, porém, perde dinheiro. Para enfrentar diariamente as flutuações de mercado é preciso ter nervos de aço, incontáveis horas de tela e muito estudo.

Mas, afinal, qual a diferença exatamente entre investidor e especulador?

Dou a palavra aqui ao maior consultor de investimentos do século XX, Benjamin Graham, autor do clássico necessário “O Investidor Inteligente”:

"Uma operação de investimento é aquela que, após análise minuciosa, promete segurança e um retorno adequado. Operações que não atendem a esses requisitos são especulativas."

E por que isso importa? Investidores (aqui me refiro, de forma geral, tanto aos de longo prazo quanto especuladores) têm perfis e necessidades únicas.

Você precisa saber diferenciar as estratégias para:

Alinhar com seus objetivos: Suas decisões financeiras têm que estar em harmonia com os seus objetivos de vida e tolerância ao risco.

Suas decisões financeiras têm que estar em harmonia com os seus objetivos de vida e tolerância ao risco. Nutrir expectativas realistas: Quando você sabe o que esperar, fica menos suscetível a decepções e decisões impulsivas.

Quando você sabe o que esperar, fica menos suscetível a decepções e decisões impulsivas. Escolher a abordagem mais adequada: Abordagens diferentes pedem estratégias, habilidades e recursos diferentes.

Abordagens diferentes pedem estratégias, habilidades e recursos diferentes. Proteger sua saúde mental: A estratégia escolhida terá mais ou menos impacto no seu bem-estar emocional.

A estratégia escolhida terá mais ou menos impacto no seu bem-estar emocional. Se planejar financeiramente: Investimento e especulação têm diferentes implicações para seu planejamento financeiro de longo prazo.

Vamos mergulhar mais no tema e entender as características de cada modalidade.

Investimento

Investir no mercado cripto é a prática de alocar recursos em ativos digitais com a expectativa de obter retornos positivos ao longo do tempo. Os investidores focam no potencial de longo prazo do ativo (projeto), não se deixando abalar pelas variações de curto prazo típicas das criptomercado.

Um investidor cripto se preocupa em:

Entender os ciclos de mercado. Analisar profundamente os fundamentos dos projetos em que está interessado, investigando fatores como o time de desenvolvimento, o background dos fundadores, potencial da inovação, casos de uso, adoção, tokenomics e etc..

Tomar decisões baseadas em pesquisas detalhadas e análise do ecossistema cripto como um todo.

Manter os investimentos por períodos prolongados, muitas vezes anos.

O Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, maior detentora corporativa de bitcoin do mundo, vive dizendo que bitcoin não se vende. Essa é uma mentalidade "raiz" de um investidor cripto.

Especulação

O day trader e especuladores em geral buscam surfar a volatilidade. Para isso, permanecem diante da tela observando gráficos praticamente 24/7, tentando prever o próximo pump ou dump e se posicionar para aproveitar oportunidades daquele momento.

A especulação é a tentativa de lucrar com movimentos de preço de curto prazo. Os traders caçam oportunidades, o tempo todo, para entrar e sair rapidamente de posições, em questão de horas ou até minutos.

Um especulador cripto se preocupa em:

Acumular muito tempo de tela, sempre atento aos gráficos para descobrir padrões e acompanhar o vaivém dos preços dos ativos.

Pesquisar redes como o X, Discord, Telegram e fóruns cripto para entender as narrativas e ativos em alta, capturando o mood do mercado.

Tomar decisões rápidas baseadas em tendências de curto prazo e sentimento dos investidores.

Se você compra uma memecoin influenciado por um tuíte viral e espera vender a moeda com lucro em poucas horas, está especulando.

Quais são as principais diferenças entre investir e especular?

Escala temporal

Investidores pensam em ciclos de mercado ou até mesmo décadas. São resilientes o suficiente para suportar invernos cripto confiantes no potencial de longo prazo de um ativo em carteira. Especuladores, na contramão, estão de olho em movimentos de minutos ou horas, na esperança de lucrar com a alta volatilidade típica da criptoesfera.

Análise e tomada de decisão

Análise fundamentalista é a base da tomada de decisão dos investidores de longo prazo. Isso inclui estudar os whitepapers, roadmaps, comunidades e currículos dos times, além de avaliar a política monetária do ativo, o potencial da inovação que o projeto propõe, tanto no mercado cripto quanto na indústria em geral, e combinar com dados no blockchain (on-chain).

Um investidor vai a fundo nas pesquisas antes de fazer qualquer compra. Quer saber mais sobre análise fundamentalista, técnica e de sentimento? Fiz uma coluna sobre o tema, leia aqui.

Os especuladores decidem com base em análises técnicas e indicadores de sentimento. Estudam padrões gráficos e usam ferramentas específicas como Índice de Força Relativa (IRS) e MACD, por exemplo. A decisão pode ser tomada em questão de minutos, baseada em um padrão de vela no gráfico de 5 minutos ou em um tuíte de alguém influente no mercado.

Risco e volatilidade

Investir em cripto é um ato de risco significativo em si, mas tende a ser menos volátil quando se pensa em horizontes mais longos, como anos. Os investidores estão conscientes da volatilidade como parte do processo e confiam no potencial das suas escolhas.

Horizontes mais curtos amplificam os riscos. Um movimento no calor do momento pode resultar em perdas significativas em questão de minutos, especialmente se o trader decidir alavancar uma operação. As mesmas flutuações, no entanto, também podem gerar ganhos astronômicos, o que é raro, mas acontece. É o que, no fim do dia, acaba atraindo muitas pessoas a especular.

Envolvimento e dedicação de tempo

Investidores adotam uma abordagem mais passiva depois da tomada de decisão inicial. No mercado cripto, chamamos de "HODL" (Hold On for Dear Life). Mas isso não significa que deixam de revisar periodicamente os investimentos, acompanhando o desenvolvimento dos projetos. A prática intensiva de monitoramento, porém, não faz parte da vida do investidor.

Diferentemente dos especuladores. Eles vivem com os olhos grudados nas telas 24/7, observando cada movimento de preço e volume. O mercado cripto nunca dorme: pode ser emocionante, mas também extremamente desgastante.

Impacto emocional

Por ser baseado na confiança nos fundamentos, o investimento não carrega a carga de estresse da especulação. Os HODLers podem descansar tranquilos mesmo em noites de quedas de 20%, fiéis às suas teses de investimento de longo prazo.

Por outro lado, os traders vivem uma montanha-russa emocional diária. É possível engatar um sentimento de euforia depois de fazer 100% em um dia na ansiedade de uma perda de 50% no dia seguinte. Como eu disse, requer nervos de aço.

Custos e taxas

Menos transações, como fazem os investidores de longo prazo, geralmente significam menos taxas. Um investidor que compra seus ativos e guarda em uma hard wallet para o longo prazo paga muito menos em taxas do que um day trader, que é capaz de fazer vários swaps por dia em DEXs.

A especulação frequente pode resultar em custos significativos ao longo do tempo, tanto em taxas de transação quanto em slippage em períodos de alta volatilidade.

Probabilidade de sucesso no longo prazo

Algumas pesquisas feitas lá fora e também aqui no Brasil indicam que a porcentagem de day traders que realmente lucram no mercado financeiro é de menos de 10%. A última pesquisa da FGV apontou que, no país, só 3% conseguem embolsar lucro.

Nota: a estimativa foi feita com base em operadores do mercado tradicional, não cripto.

Faltam estimativas sobre traders de ativos digitais, mas sabemos que eles enfrentam ainda mais volatilidade dada a própria natureza do mercado cripto.

Alguns conseguem dominar as técnicas e se sair muito bem na arte do trade, porém a estratégia de hold por vários anos tem se mostrado superior para acumular riqueza.

Custódia e segurança dos ativos

Investidores cripto de longo prazo geralmente mantêm seus ativos em cold ou hard wallets, um sistema de armazenamento offline. Isso reduz significativamente o risco de hacks, problemas com exchanges centralizadas ou carteiras online.

Já os especuladores, para agilizar as operações, frequentemente mantêm um capital considerável em exchanges, que leva a riscos adicionais de segurança.

Pessoal, espero ter contribuído para sanar dúvidas de vocês. Cabe a cada um agora compreender o papel que está preparado para desempenhar. Seja qual for a escolha, investir, especular ou um mix dos dois, o conhecimento sempre vai ser o seu melhor aliado.

E não se esqueça: na criptoesfera, a única certeza é a incerteza. Tanto investidores quanto especuladores enfrentam riscos. A chave é entender esses riscos e nunca investir ou especular com mais dinheiro do que você pode perder confortavelmente.

