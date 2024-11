Mercado cripto sofre correção em semana de eleições e decisão de taxa de juros nos EUA

Esta segunda-feira, 4, dá início a uma semana de extrema importância para o mercado cripto, que movimentou quase US$ 94 bilhões nas últimas 24 horas. Com as eleições norte-americanas e a reunião mensal do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), para definir os rumos da política monetária do país, a semana terá alguns dos principais acontecimentos que podem mexer com o mercado cripto.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.401, com alta de 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, nos últimos sete dias a principal criptomoeda do mercado caiu quase 1%. A performance decepcionou diversos investidores, que tinham a esperança de que o bitcoin poderia atingir um novo recorde de preço.

“Na última semana, o bitcoin chegou a se valorizar mais de 8%, voltando a se aproximar da sua máxima histórica frente ao dólar. No entanto, a partir de quarta-feira, 30, perdeu força e encerrou a semana com alta modesta de apenas 1,10%, cotado abaixo da marca dos US$ 70 mil”, disseram os analistas de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, em um comentário ao mercado nesta segunda-feira, 4.

“O movimento de correção foi ainda mais acentuado entre as altcoins, acompanhando a significativa diminuição da vantagem de Donald Trump como favorito nas plataformas de apostas preditivas, como a Polymarket, acompanhada por diversos investidores”, acrescentaram João Galhardo e Matheus Parizotto, analistas de research da Mynt.

Eleições

Apesar do recorde não ter acontecido, as expectativas ainda se acumulam para as eleições norte-americanas, que podem ajudar a definir o futuro de cripto de acordo com especialistas.

“A eleição americana de 2024, tanto para a presidência quanto para o congresso, será crucial para definir o futuro regulatório dos criptoativos nos país, com impacto mais significativo entre as altcoins devido à maior incerteza regulatória em comparação com o bitcoin”, disseram os analistas da Mynt.

Reunião do FOMC

Além das eleições, cujo resultado ainda deve levar alguns dias para sair nos Estados Unidos, o banco central norte-americano deverá divulgar sua decisão para a política monetária do país no próximo dia 7 de novembro. Historicamente, as decisões do Fed sobre a taxa de juros impactaram o preço das principais criptomoedas.

“Investidores devem acompanhar atentamente o comunicado e discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, que acompanham a decisão, em busca de sinais sobre a continuidade do ciclo de flexibilização monetária, fator crucial para o desempenho dos ativos de risco”, disseram os analistas da Mynt.

“Em meio a esse cenário, o bitcoin ainda segue se destacando como principal veículo de exposição ao mercado crypto, conforme refletido nos fluxos para os ETFs de bitcoin, que atraíram mais de US$ 5,3 bilhões em entradas durante o mês de outubro”, concluíram.

