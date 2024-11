Máxima histórica não veio (ainda): preço do bitcoin recua com fim de "Uptober"

Depois de um mês bastante positivo em que quase atingiu uma nova máxima histórica, o preço do bitcoin agora recua nesta sexta-feira, 1. Conhecido como “Uptober”, termo que une as palavras “Up”, de “alta” em inglês e “October”, o mês de outubro é conhecido como um dos mais favoráveis para as criptomoedas ao longo de toda a sua história.

Apesar de ter trazido muitos ventos favoráveis para o bitcoin, o mês de outubro teve um encerramento de queda. Ainda no último dia 31, data em que o whitepaper do Bitcoin comemorou 16 anos, o preço do bitcoin chegou a recuar para US$ 68 mil, de acordo com dados do CoinMarketCap.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 70.271, com queda de aproximadamente 2,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Ainda assim, a criptomoeda acumula alta de mais de 15% nos últimos trinta dias, destacando que o mês de outubro foi de fato bastante positivo.

Expectativas para as eleições

Agora, investidores se concentram nas eleições norte-americanas, que devem acontecer no próximo dia 6. Desta vez, o candidato Donald Trump demonstrou forte apoio ao setor de criptomoedas. Por isso, especialistas esperam um grande impacto das eleições na cotação dos ativos digitais.

“Temos o resultado das eleições nos EUA para sair e precisamos ver como o mercado vai lidar com isso. Era esperado que tivéssemos um movimento de aversão ao risco que tivemos na última sexta-feira. Agora temos um cenário mais fértil para um movimento de alta”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no Morning Call Crypto.

“Acho que é importante tomar cuidado dentro desse movimento porque estamos diante de um dos maiores eventos do mercado cripto”, recomendou o especialista, citando as eleições como um importante evento para o mercado.