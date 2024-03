5 criptomoedas que podem disparar em março, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas deverá manter em março a performance positiva observada nos primeiros meses de 2024, com tendência de alta. É o que avaliam especialistas consultados pela EXAME, ressaltando que o mês já começou com um novo recorde de preço do bitcoin, acima de US$ 69 mil.

Para Ricardo Da Ros, CEO da Patex, "o mercado de criptomoedas em março de 2024 apresenta um panorama misto, com tendências de alta e baixa coexistindo. Fatores como a crescente adoção institucional por parte de grandes empresas impulsionam a confiança no mercado e contribuem para a alta dos preços. No entanto, a incerteza regulatória em muitos países pode gerar volatilidade e inibir investimentos".

Entretanto, a tendência é que alguns dos principais projetos do mercado cripto mantenham a tendência de alta das últimas semanas.

Bitcoin

Da Ros avalia que o cenário mais provável para o bitcoin em março segue sendo de alta, mesmo após o ativo ter superado a casa dos US$ 69 mil, estabelecendo uma nova máxima histórica. O motivo, explica, é que métricas de análise indicam que o ativo ainda está subvalorizado, "o que pode ser um sinal positivo para o futuro".

Ele alerta, porém, que a volatilidade em torno do ativo ainda deve "permanecer alta", e que fatores externos ao projeto, em especial ligados à economia internacional, também podem criar um quadro desfavorável para o ativo. "É importante ter cautela ao investir em bitcoin, pois o mercado ainda é arriscado e altamente especulativo".

Uniswap

Theodoro Fleury, gesto e diretor de investimentos da QR Asset Management, destaca que o uni, criptomoeda nativa da Uniswap, deve ser um dos ativos com mais potencial de valorização em março. O motivo é que "o mercado foi pego de surpresa com a proposta apresentada pela DAO que controla a governança do protocolo Uniswap".

Apresentada no fim de fevereiro, a proposta traz uma "mudança estrutural para os detentores do token uni, que passariam a receber uma parte das receitas auferidas com as taxas de transação cobradas no protocolo. Foi acionado o chamado 'fee switch', termo usado no jargão de mercado para se referir a essa possibilidade".

"A decisão foi muito bem recebida pelo mercado, com o token subindo 50% naquele dia. Apesar da forte alta vista no dia, é uma mudança estrutural muito significativa e pode gerar valorização mais significativa a médio prazo", pondera.

Solana

César Felix, CX Manager na NovaDAX, traz como destaque para março a sol, criptomoeda nativa do blockchain Solana e um dos ativos de maior destaque em 2024, acumulando uma alta significativa nos últimos meses. O motivo, explica, é a "eficiência do seu blockchain", que desperta um "grande interesse, sugerindo oportunidades empolgantes no cenário cripto".

"Ainda dentro do ecossistema da Solana, temos a Dogwifhat (WIF) que surpreendeu na última sexta-feira com uma valorização impressionante de 70%. Esse rápido crescimento destaca o potencial das memecoins e a importância de ficar atento às oportunidades em evolução dentro desse ecossistema", comenta.

Ethereum

Fleury, da QR Asset, também cita o ether entre as criptomoedas que podem se destacar em março. O principal motivo é a previsão da realização do Dencun, a próxima grande atualização da Ethereum e que está prevista para ocorrer ainda nesta primeira quinzena de março.

"Com a possível redução de custos de transação embutida no upgrade, podemos ver um aumento de demanda" da criptomoeda. Além do ether, Fleury acredita que outros tokens, como o ARB da Arbitrum, também poderão ser beneficiados caso haja uma "maior utilização" da Ethereum.

Dogecoin

Ricardo Da Ros, CEO da Patex, também acredita que o dogecoin poderá ser uma das criptomoedas de destaque em março. Ele lembra que o ativo é mais conhecido por ser apoiado pelo bilionário Elon Musk, e a relação com o executivo "continuará sendo um fator fundamental para seu preço".

"Seus tweets e menções à moeda podem gerar picos de alta, mas também podem ser voláteis. Isso sem dizer que a crescente adoção do dogecoin como meio de pagamento por empresas e plataformas online pode impulsionar seu valor e demanda. A integração em plataformas financeiras tradicionais, como exchanges e corretoras, pode aumentar sua acessibilidade e atrair novos investidores", comenta.

