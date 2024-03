Binance enfrenta problemas legais na Nigéria e encerra uso de moeda do país

A Binance anunciou que vai encerrar na próxima quinta-feira, 7, o uso da naira, a moeda da Nigéria, em sua plataforma de negociação. Com isso, a maior corretora do mundo vai deixar de oferecer pares de negociação de criptoativos com a moeda e não aceitará depósitos em naira.

Em um comunicado, a empresa informou que os usuários terão até a próxima sexta-feira, 8, para converter seus saldos em naira na corretora para outra moeda, recomendando a conversão para a stablecoin pareada ao dólar USDT.

"Os usuários são incentivados a sacar seus saldos em naira, negociar seus ativos de pares de negociação com a naira ou converter a naira em criptomoedas antes da descontinuação desses serviços", destacou a Binance.

A decisão ocorre em meio a uma série de problemas legais enfrentados pela corretora de criptomoedas no país. Em 2023, a CVM do país já havia proibido as operações da Binance no território, mas a exchange alegou que a empresa citada - Binance Nigeria Limited - se referia a outra companhia.

Neste ano, porém, as autoridades nigerianas confirmaram que a Binance estaria operando de forma ilegal no país e ameaçaram bloquear o acesso de cidadãos ao site da exchange e também aos sites de diversas corretoras de criptomoedas que operam na Nigéria.

Na semana passada, dois executivos da Binance foram detidos na Nigéria após desembarcarem no país. Eles teriam sido convidados pelas próprias autoridades nigerianas e são acusados de ajudar a Binance a operar ilegalmente no território.

A disputa com a Binance e outras corretoras faz parte de um conjunto de medidas do governo da Nigéria para tentar reverter a forte depreciação da naira, a moeda local, em relação ao dólar.

A visão das autoridades da Nigéria é que os serviços oferecidos pelas corretoras de criptomoedas estariam contribuindo para a fraqueza da naira em relação ao dólar. No momento, a naira está na cotação mais baixa da história em relação ao dólar, resultando em uma forte crise econômica. O país tenta reverter a desvalorização da moeda há meses.

